Angajații Metrorex amenință cu greva generală. Sindicaliștii cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă

Publicat 29 oct. 2026, 16:17 Actualizat 29 oct. 2026, 16:56

Sindicatele de la Metrorex cer salarii mai mari cu aproximativ 450 de lei net și condiții mai bune în subteran, unde reclamă mai multe probleme, precum cele legate de ventilație și umiditate, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, în prezent negocierile sunt blocate, conducerea susținând că nu are mandat pentru începerea discuțiilor. Sindicaliștii avertizează că, dacă nu se ajunge la un acord după 1 noiembrie, vor declanșa greva de avertisment, urmată de grevă generală, ceea ce ar putea opri metroul din București. Oprirea circulației nu este, pentru moment, confirmată.

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