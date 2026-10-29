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Angajații Metrorex amenință cu greva generală. Sindicaliștii cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă

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Scris deDana Bărăgan
Publicat29 oct. 2026, 16:17
Actualizat29 oct. 2026, 16:56

Sindicatele de la Metrorex cer salarii mai mari cu aproximativ 450 de lei net și condiții mai bune în subteran, unde reclamă mai multe probleme, precum cele legate de ventilație și umiditate, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, în prezent negocierile sunt blocate, conducerea susținând că nu are mandat pentru începerea discuțiilor. Sindicaliștii avertizează că, dacă nu se ajunge la un acord după 1 noiembrie, vor declanșa greva de avertisment, urmată de grevă generală, ceea ce ar putea opri metroul din București. Oprirea circulației nu este, pentru moment, confirmată.

Angajații Metrorex amenință cu greva generală dacă negocierile pentru noul contract colectiv de muncă nu încep până la 1 noiembrie, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit sursei citate, sindicaliștii solicită majorări salariale de aproximativ 450 de lei net, dar și îmbunătățirea condițiilor de muncă din subteran. Aceștia reclamă probleme legate de ventilație și umiditate.

Negocierile sunt blocate, întrucât conducerea Metrorex ar susține că nu are încă mandat pentru începerea discuțiilor, potrivit Realitatea PLUS.

Sindicaliștii avertizează însă că, în lipsa unui acord, vor urma procedurile legale pentru declanșarea conflictului de muncă. Planul prevede o grevă de avertisment, urmată de grevă generală, care ar putea afecta circulația metroului din București.

Deocamdată, oprirea circulației nu este confirmată. Potrivit Realitatea PLUS, evoluția situației depinde de reluarea negocierilor și de rezultatul discuțiilor dintre sindicate și conducerea Metrorex după 1 noiembrie.

Marian Artimon: „Noi nu vrem decât să se respecte legea”

Președintele Unității Sindicatului Liber Metrou Marian Artimon a explicat miercuri, 28 octombrie, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că sindicatul nu a amenințat cu greva și că solicitarea vizează, de fapt, respectarea prevederilor legale privind salarizarea angajaților.

Liderul sindical a precizat că negocierile cu administrația Metrorex sunt blocate de mandatul rigid acordat comisiei de negociere de către Consiliul de Administrație. Acesta a precizat că suma de 450 de lei net nu reprezintă o revendicare formulată în mod direct de sindicat, ci ar fi rezultatul unui calcul privind efectele majorării salariului minim și aplicarea Legii nr. 195 privind statutul personalului feroviar.

Îmi cer scuze, nu știu de unde a venit această sumă. Noi suntem, într-adevăr, în negocieri.

Din păcate, din cauza unui mandat foarte rigid al Consiliului de Administrație al Metrorex, negocierile nu avansează. Este o sumă despre care se vorbește, dar nu știu de unde a fost scoasă. Cred că cineva a făcut un calcul potrivit căruia influența creșterii salariului minim pe economie din iulie, coroborată cu Legea nr. 195 privind statutul personalului feroviar, ar fi undeva la 450 de lei net.

Noi nu am cerut decât să se respecte legea. A crescut salariul minim? Orice angajat din mediul privat sau de la stat care are salariul minim a primit, în mod obligatoriu, această sumă. Mai puțin salariații Metrorex, cărora, deși sunt sub salariul minim, conform legii, Metrorex refuză să le crească salariile

a declarat Marian Artimon.
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