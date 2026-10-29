Instalarea unei centrale termice: costuri și autorizații
centrală termică
Instalarea unei centrale termice este un proces complex. Proprietarii trebuie să ia în calcul costul centralei, manopera, evacuarea gazelor arse, documentația tehnică și punerea în funcțiune. În cazul unei centrale pe gaz, lucrările care implică instalația de gaze trebuie realizate prin operatori autorizați, iar verificările tehnice ale aparatului trebuie efectuate conform cerințelor legale.
În 2026, o centrală în condensare de 24–28 kW poate costa aproximativ 3.500–6.000 de lei, în timp ce un pachet cu echipament, montaj și operațiuni de punere în funcțiune poate ajunge la 6.000–12.000 de lei, în funcție de model și de complexitatea lucrării.
Prețul centralei
Prețul unei centrale termice depinde de putere, producător, funcțiile disponibile și modul în care este preparată apa caldă menajeră. Pentru un apartament sau o locuință de dimensiuni obișnuite, modelele murale în condensare sunt printre variantele luate în calcul cel mai des.
Orientativ, în 2026, prețurile pot fi următoarele:
Centrală în condensare de aproximativ 24 kW: 3.500–6.000 de lei.
Centrală de 28–35 kW sau model premium: 6.000–10.000 de lei, în funcție de dotări.
Kit de evacuare și accesorii: aproximativ 300–1.200 de lei.
Filtre, neutralizator de condens și alte componente: aproximativ 300–900 de lei.
Termostat de ambient: aproximativ 150–1.000 de lei, în funcție de funcții și conectivitate.
O ofertă de centrală termică pe gaz cu montaj inclus poate părea mai avantajoasă decât cumpărarea separată a echipamentului și a serviciilor. Totuși, trebuie verificat ce conține fiecare pachet: manopera, accesoriile, kitul de evacuare, punerea în funcțiune și documentele necesare.
Costul instalării
Prețul pentru montarea centralei termice variază în funcție de tipul lucrării. Înlocuirea unei centrale vechi, pe aceeași poziției și cu instalația existentă în stare corespunzătoare, este de regulă mai simplă decât instalarea unei centrale într-o locuință care nu a avut una.
Pentru 2026, manopera pentru montarea unei centrale murale poate fi de aproximativ 800–1.500 de lei atunci când este înlocuită o centrală existentă. Pentru o instalare nouă sau pentru lucrări care implică modificări ale traseelor, costul poate ajunge la 1.500–3.000 de lei, fără echipament. Punerea în funcțiune poate costa suplimentar aproximativ 200–500 de lei.
Prin urmare, prețul montării unei centrale termice pe gaz trebuie analizat împreună cu toate operațiunile necesare. Dacă sunt schimbate și radiatoarele, trebuie solicitat un deviz separat. Prețul manoperei pentru montarea centralei termice și a caloriferelor depinde de numărul acestora, tipul racordurilor, lungimea traseelor și eventualele lucrări de spargere sau finisare.
Devizul ar trebui să includă:
demontarea și evacuarea vechii centrale, dacă este cazul
montarea noul echipament și racordarea la instalațiile existente
montarea accesoriilor și a sistemului de evacuare
modificări la conducte și radiatoare
probele, reglajele și punerea în funcțiune
eventualele taxe și documente de autorizare
O ofertă detaliată ajută la evitarea costurilor suplimentare apărute în timpul lucrării.
Autorizațiile și proiectul
Pentru o centrală pe gaz, instalarea trebuie să respecte cerințele tehnice aplicabile atât aparatului, cât și instalației de utilizare a gazelor. Lucrările la instalația de gaz, inclusiv modificarea traseului sau mutarea echipamentului atunci când afectează instalația, trebuie realizate prin operatori autorizați ANRE.
Dacă este necesară o instalație nouă sau modificarea celei existente, poate fi nevoie de proiect tehnic și de executarea lucrărilor de către o firmă autorizată. Costurile pentru un proiect de gaze destinat unui apartament sunt estimate la aproximativ 800–1.000 de lei, dar tariful diferă în funcție de complexitate și de serviciile incluse.
Pentru aparat sunt necesare operațiunile de punere în funcțiune și verificare prevăzute de reglementările aplicabile. Proprietarul trebuie să păstreze documentația tehnică, factura, certificatul de garanție și actele emise după lucrări. Cerințele concrete trebuie confirmate cu firma autorizată, mai ales dacă se schimbă locul centralei sau configurația instalației.
Coșul de fum
Evacuarea gazelor arse este o componentă esențială pentru funcționarea în siguranță a centralei. La modelele în condensare se utilizează sistemul de evacuare prevăzut de producător, care poate include un tub coaxial sau conducte separate, în funcție de model și de configurația locuinței.
Costul unui kit de evacuare simplu poate porni de la aproximativ 300 de lei, însă prelungirile, coturile, perforarea peretelui și lucrările suplimentare pot crește factura.
Nu este recomandată improvizarea unui coș de fum sau folosirea unor componente incompatibile cu centrala. Traseul, distanțele și poziția terminalului de evacuare trebuie să respecte manualul producătorului și normele aplicabile. Dacă locuința are deja un coș, trebuie verificat dacă acesta este potrivit pentru tipul de aparat instalat.
Prima punere în funcțiune
După montaj, centrala nu trebuie pornită pur și simplu de proprietar, fără verificările necesare. Prima punere în funcțiune (PIF) este realizată de personal autorizat și presupune verificarea racordurilor, a alimentării cu gaz, a evacuării gazelor arse și a parametrilor de funcționare. Se fac reglajele necesare, iar documentele aparatului și ale intervenției sunt completate conform cerințelor aplicabile.
Costul operațiunii este, orientativ, de 200–500 de lei, în funcție de furnizor și de serviciile incluse. Unele pachete comerciale includ punerea în funcțiune, în timp ce altele taxează separat autorizarea și deplasarea. Înainte de semnarea contractului, proprietarul trebuie să verifice dacă prețul acoperă toate aceste servicii.
După instalare, întreținerea periodică rămâne importantă. Verificarea centralei termice la doi ani este distinctă de revizia anuală recomandată sau solicitată de producător pentru păstrarea garanției. Ca reper de piață pentru 2026, verificarea tehnică periodică poate costa aproximativ 275–450 de lei, în timp ce revizia sau întreținerea poate varia în funcție de operațiuni și de piesele necesare.
Verificarea instalației de gaze este, la rândul ei, o procedură separată, efectuată de o firmă autorizată ANRE. Proprietarii nu ar trebui să confunde prețul reviziei centralei termice cu tariful pentru verificarea instalației de gaze, deoarece serviciile au scopuri și cerințe diferite.
În zonele cu temperaturi scăzute sau în locuințele folosite doar sezonier poate apărea și întrebarea dacă este necesar antigel pentru centrală. Antigelul pentru centrala termică nu se adaugă automat în orice instalație: trebuie folosit numai dacă producătorul permite acest lucru, într-un tip și într-o concentrație compatibile cu echipamentul. Alegerea greșită poate afecta garniturile, schimbătorul de căldură sau transferul termic. Recomandarea trebuie cerută instalatorului, în funcție de configurația instalației.
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