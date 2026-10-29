Instalarea unei centrale termice: costuri și autorizații

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 29 oct. 2026, 12:05

Instalarea unei centrale termice este un proces complex. Proprietarii trebuie să ia în calcul costul centralei, manopera, evacuarea gazelor arse, documentația tehnică și punerea în funcțiune. În cazul unei centrale pe gaz, lucrările care implică instalația de gaze trebuie realizate prin operatori autorizați, iar verificările tehnice ale aparatului trebuie efectuate conform cerințelor legale.

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