De ce a lipsit apa caldă în Sectorul 4. Termoenergetica anunță măsuri și cere repornirea CET Progresu din 2 noiembrie

Locuitorii din Sectorul 4 al Capitalei au avut parte de întreruperi ale apei calde sau de apă insuficient încălzită în ultimele luni, pe fondul lucrărilor de modernizare a rețelei magistrale de termoficare, potrivit Termoenergetica București. Compania anunță că, din 28 octombrie 2026, au fost majorate debitul și presiunea la CET Sud și că a solicitat repornirea CET Progresu începând cu 2 noiembrie.
Problemele de alimentare au fost provocate atât de intervențiile la conducte, cât și de furnizarea agentului termic pe un traseu mai lung decât cel obișnuit, explică operatorul. Stabilizarea situației se va produce treptat, odată cu aplicarea măsurilor anunțate.
De ce au fost întreruperi de apă caldă în Sectorul 4
Potrivit Termoenergetica, lucrările fac parte dintr-un proiect de modernizare a rețelei magistrale de termoficare, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Sectorul 4 a fost ultimul în care au început aceste intervenții.
Compania prezintă trei etape ale lucrărilor:
20 iulie – 2 august: intervenții la conductele magistrale;
28 septembrie – 9 octombrie: modernizarea și conectarea unor conducte;
26–30 octombrie: realizarea legăturilor finale pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu și înlocuirea unui cămin subteran.
În anumite puncte ale rețelei, precum căminele de legătură și subtraversările de bulevarde, nu a fost posibilă montarea unor conducte provizorii. În aceste zone, alimentarea a fost oprită pe durata lucrărilor, întrucât nu exista o altă soluție tehnică, precizează operatorul.
De ce apa a ajuns doar călduță la unele locuințe
În această perioadă, zona a fost alimentată din CET Sud, pe un traseu mai lung decât cel folosit în mod normal. Distanța și pierderile de presiune au afectat furnizarea, iar apa a ajuns uneori doar călduță sau cu întreruperi, în special dimineața și seara, potrivit explicațiilor companiei.
Începând de miercuri, 28 octombrie 2026, debitul și presiunea la CET Sud au fost majorate. Măsura contribuie la îmbunătățirea circulației agentului termic în rețea, transmite Termoenergetica.
Termoenergetica a solicitat repornirea CET Progresu din 2 noiembrie
CET Progresu, centrala care alimentează Sectorul 4 pe traseul cel mai scurt, a rămas oprită deoarece rețeaua aflată în lucru nu putea prelua energia termică în parametrii necesari, explică operatorul.
Lucrările de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu urmează să fie încheiate în aceste zile, iar Compania Municipală Termoenergetica București a solicitat repornirea centralei începând cu 2 noiembrie.
Data indicată reprezintă momentul de la care compania a cerut repornirea CET Progresu, nu un termen anunțat pentru normalizarea completă a furnizării apei calde în întregul sector.
Termoenergetica precizează că odată cu implementarea acestor măsuri, situația se va stabiliza treptat.