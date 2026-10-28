De ce a lipsit apa caldă în Sectorul 4. Termoenergetica anunță măsuri și cere repornirea CET Progresu din 2 noiembrie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 18:25

Locuitorii din Sectorul 4 al Capitalei au avut parte de întreruperi ale apei calde sau de apă insuficient încălzită în ultimele luni, pe fondul lucrărilor de modernizare a rețelei magistrale de termoficare, potrivit Termoenergetica București. Compania anunță că, din 28 octombrie 2026, au fost majorate debitul și presiunea la CET Sud și că a solicitat repornirea CET Progresu începând cu 2 noiembrie.

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