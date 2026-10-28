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Bărbat din Craiova, reținut după ce i-ar fi arătat părțile intime unei fetițe de 6 ani, la un loc de joacă

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 10:32

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri. Acesta este bănuit că i-ar fi arătat părțile intime unei fetițe de șase ani, în timp ce copila se afla la un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din municipiu.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj, polițiștii au fost sesizați la data de 24 octombrie chiar de către mama fetiței, o femeie în vârstă de 42 de ani, din Craiova.

La data de 24 octombrie, polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 42 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în după-amiaza aceleiași zile, în timp ce fiica sa minoră, în vârstă de 6 ani, se afla la un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din Craiova, un bărbat necunoscut i-ar fi arătat organul genital”,

au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Percheziție la domiciliul suspectului, în Craiova

În urma cercetărilor, polițiștii au efectuat marți, 27 octombrie, o percheziție domiciliară în municipiul Craiova. În timpul acțiunii, a fost identificat un bărbat în vârstă de 49 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de corupere sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri, potrivit informațiilor transmise de polițiștii doljeni.

După reținere, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea luării unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

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