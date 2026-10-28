Bărbat din Craiova, reținut după ce i-ar fi arătat părțile intime unei fetițe de 6 ani, la un loc de joacă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 10:32

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri. Acesta este bănuit că i-ar fi arătat părțile intime unei fetițe de șase ani, în timp ce copila se afla la un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din municipiu.

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