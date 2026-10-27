O nouă agresiune într-o școală din Bistrița: Unui elev de 14 ani i s-a pus brățară electronica

Un nou caz șocant de violență într-o școală din Bistrița a ieșit la iveală la doar câteva zile după atacul cu cuțitul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic INFOEL susține că a fost bătut și amenințat de două ori de același coleg, iar tatăl său acuză conducerea unității de învățământ că a încercat să mușamalizeze incidentul. Poliția a intervenit, a emis un ordin de protecție, iar presupusul agresor este monitorizat cu brățară electronică.
Cazul a avut loc la Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrița, unde un elev de clasa a IX-a ar fi fost agresat fizic în două zile consecutive de un coleg de clasă, în perioada 22-23 octombrie, potrivit publicației locale Bistriteanul.
Primul incident s-ar în timpul unei ore, după ce profesorul a părăsit pentru scurt timp sala de clasă. Imagini filmate de elevi și distribuite ulterior pe un grup de WhatsApp surprind momentul în care agresorul se apropie de colegul său, îl provoacă și apoi îl lovește cu pumnii. Conflictul a fost oprit doar după intervenția unui alt elev.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, un al doilea incident violent ar fi avut loc a doua zi, în timpul pauzei mari, același elev fiind din nou atacat de colegul său.
Tatăl victimei acuză o încercare de mușamalizare
Părintele adolescentului agresat susține că nici el și nici familia nu au fost informați despre cele întâmplate, iar după apariția imaginilor în mediul online, diriginta ar fi încercat să medieze situația solicitând celor doi elevi să își dea mâna în semn de împăcare, fără ca incidentul să fie raportat conducerii școlii sau autorităților.
Mai mult, tatăl elevului reclamă că a întâmpinat dificultăți atunci când a încercat să afle ce măsuri au fost luate de conducerea unității de învățământ.
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a transmis că, într-o primă etapă, cazul a fost gestionat de diriginta clasei prin mediere.
Ulterior, situația a fost preluată de Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar, iar polițiștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere pentru continuarea cercetărilor.
Conform documentelor medicale invocate de familie, adolescentul agresat prezintă teamă față de colegul său, stări de anxietate și rememorări ale momentelor de violență. Medicii au recomandat consiliere psihiatrică și limitarea contactului cu elevii implicați în conflict.
Amenințări grave după atacul cu cuțitul din Bistrița
Ancheta penală este în desfășurare, urmând să stabilească toate împrejurările în care au avut loc agresiunile și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.Plângeri penale și dosar deschis de poliție
Tatăl victimei a depus plângeri penale la Poliție și Parchet pentru infracțiuni precum lovire sau alte violențe și amenințare. Acesta a reclamat inclusiv posibile fapte de instigare și omisiunea sesizării.
Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a confirmat că a fost sesizat pe 26 octombrie cu privire la agresarea unui minor de 15 ani într-o unitate de învățământ din municipiul Bistrița.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că elevul ar fi fost agresat și amenințat de un coleg de 14 ani. Pentru protejarea victimei, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar agresorul este monitorizat electronic și nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de colegul său.