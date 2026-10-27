O nouă agresiune într-o școală din Bistrița: Unui elev de 14 ani i s-a pus brățară electronica

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 27 oct. 2026, 17:21

Un nou caz șocant de violență într-o școală din Bistrița a ieșit la iveală la doar câteva zile după atacul cu cuțitul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic INFOEL susține că a fost bătut și amenințat de două ori de același coleg, iar tatăl său acuză conducerea unității de învățământ că a încercat să mușamalizeze incidentul. Poliția a intervenit, a emis un ordin de protecție, iar presupusul agresor este monitorizat cu brățară electronică.

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