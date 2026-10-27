Incendiu la Spitalul Județean Reșița: 16 pacienți evacuați și o persoană rănită

Publicat 27 oct. 2026, 10:33 Actualizat 27 oct. 2026, 10:36

Un incendiu a izbucnit marți dimineață, 27 octombrie, în jurul orei 05:20, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, în Staționarul 2. În urma incidentului, 16 pacienți au fost evacuați, iar o pacientă a suferit arsuri și a fost preluată de echipajul SMURD sosit la fața locului. Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise.

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