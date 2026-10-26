MAI intensifică măsurile de securitate în România după ancheta privind presupuse acte de sabotaj. Apel către populație și operatorii economici

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 oct. 2026, 21:11

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a suplimentat măsurile de securitate și patrulare în apropierea unor obiective strategice din România, în contextul anchetei privind o presupusă rețea de sabotaj. Autoritățile monitorizează mai atent infrastructurile critice, platformele industriale din domeniul apărării, principalele rute de transport și marile centre logistice.

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