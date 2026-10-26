MAI intensifică măsurile de securitate în România după ancheta privind presupuse acte de sabotaj. Apel către populație și operatorii economici

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a suplimentat măsurile de securitate și patrulare în apropierea unor obiective strategice din România, în contextul anchetei privind o presupusă rețea de sabotaj. Autoritățile monitorizează mai atent infrastructurile critice, platformele industriale din domeniul apărării, principalele rute de transport și marile centre logistice.
Reprezentanții MAI susțin că situația operativă este sub control, iar structurile de ordine publică și securitate națională colaborează cu instituțiile competente și cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană pentru prevenirea unor posibile acțiuni de destabilizare.
Patrule suplimentare în apropierea obiectivelor strategice
Măsurile preventive au fost anunțate luni seară, după ce DIICOT a informat că investighează trei cetățeni străini - doi bieloruși și un ucrainean - suspectați de implicare într-o tentativă de comitere a unor acte de diversiune.
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, dispozitivele integrate de securitate și patrulare au fost intensificate în zonele considerate sensibile. Printre acestea se numără obiectivele de infrastructură critică, platformele industriale cu profil de apărare, căile importante de transport și depozitele logistice de mari dimensiuni.
Instituția precizează că structurile operative mențin legătura permanentă cu celelalte componente ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cu partenerii internaționali.
Scopul acestor măsuri este identificarea din timp a eventualelor amenințări, prevenirea incidentelor și intervenția rapidă în cazul unor activități suspecte.
Ministerul de Interne a transmis un apel către cetățeni și operatorii economici, cărora le solicită să manifeste o atenție sporită în apropierea obiectivelor de utilitate publică și a zonelor industriale.
Autoritățile recomandă semnalarea imediată a situațiilor neobișnuite, în special atunci când sunt observate persoane care desfășoară activități suspecte de supraveghere neautorizată sau colete abandonate în apropierea unor obiective sensibile.
În astfel de cazuri, populația este îndemnată să apeleze numărul unic de urgență 112 și să ofere informațiile disponibile, fără a interveni pe cont propriu.
MAI afirmă că mecanismele de alertare și procedurile de reacție rapidă sunt menținute în stare de funcționare, iar resursele logistice și operative sunt pregătite pentru a răspunde eventualelor amenințări.
Ancheta privind presupusa rețea de sabotaj continuă
Ministerul Afacerilor Interne a precizat că verificările sunt desfășurate împreună cu Serviciul Român de Informații (SRI), DIICOT și Direcția Generală de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Ancheta vizează activitatea a trei cetățeni - doi bieloruși și un ucrainean - despre care autoritățile susțin că ar face parte dintr-o rețea suspectată de pregătirea unor acțiuni de sabotaj. Cei trei ar fi rezidenți în state membre ale Uniunii Europene.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, anchetatorii au documentat posibila implicare a acestora într-un incendiu suspect care a afectat sediile mai multor firme din județul Brașov.
Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, unde ar fi pregătit comiterea unor fapte similare, în timp ce al treilea a fost localizat în Polonia. Cei trei sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune.
SRI susține că rețeaua ar fi coordonată din Rusia
Serviciul Român de Informații a transmis că rețeaua din care ar face parte cei trei suspecți ar fi coordonată din Rusia și ar fi vizat mai multe obiective militare și industriale din România și din regiune.
Potrivit SRI, presupusele acțiuni ar fi urmărit intimidarea, afectarea capacităților de apărare și diminuarea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională.
Informațiile privind presupusa coordonare externă și obiectivele rețelei fac parte din datele comunicate de autorități în contextul anchetei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilităților individuale.
În paralel, instituțiile de securitate mențin măsurile preventive în apropierea obiectivelor strategice, iar MAI le cere cetățenilor să rămână vigilenți și să anunțe serviciile de urgență dacă observă situații care pot pune în pericol siguranța publică.