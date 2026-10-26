Comuna din România în care nu s-a născut niciun copil într-un an. Cifre alarmante: doar 12 nașteri în trei ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 10:02

Natalitatea scăzută devine o problemă tot mai serioasă pentru localitățile rurale din Gorj. În comuna Săcelu, de exemplu, în ultimii trei ani s-au născut doar 12 copii. Mai mult, în 2023 nu a fost înregistrată nicio naștere, potrivit primarului Gheorghe Dumitrelea.

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