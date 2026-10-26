Comuna din România în care nu s-a născut niciun copil într-un an. Cifre alarmante: doar 12 nașteri în trei ani
Bebeluș
Natalitatea scăzută devine o problemă tot mai serioasă pentru localitățile rurale din Gorj. În comuna Săcelu, de exemplu, în ultimii trei ani s-au născut doar 12 copii. Mai mult, în 2023 nu a fost înregistrată nicio naștere, potrivit primarului Gheorghe Dumitrelea.
Edilul avertizează că numărul locuitorilor ar putea continua să scadă dacă autoritățile nu vor lua măsuri pentru sprijinirea familiilor tinere. Situația din această localitate reflectă o problemă tot mai răspândită în satele românești, unde lipsa locurilor de muncă și oportunitățile economice limitate îi determină pe tineri să plece în orașe mai mari sau în străinătate.
Comuna din România în care nu s-a născut niciun copil într-un an
În comuna Săcelu, din județul Gorj, numărul nașterilor a ajuns la un nivel extrem de scăzut. În ultimii trei ani au venit pe lume doar 12 copii, iar anul 2023 a trecut fără să fie înregistrată vreo naștere. Primarul localității, Gheorghe Dumitrelea, spune că situația este îngrijorătoare și că familiile tinere au nevoie de sprijin pentru a rămâne în comunitate.
„În 2023 nu am înregistrat nicio naștere”, a declarat primarul Gheorghe Dumitrelea, conform presei locale.
Edilul consideră că autoritățile trebuie să găsească soluții prin care să încurajeze tinerii să își întemeieze familii și să rămână în localitățile natale. În lipsa unor facilități și a unor măsuri concrete, scăderea natalității riscă să devină o problemă și mai gravă pentru comuna Săcelu.
Gorjul pierde tot mai mulți locuitori. Numărul deceselor, aproape dublu față de cel al nașterilor
Situația din Săcelu nu este un caz izolat. La nivelul județului Gorj, datele pentru anul 2025 arată că numărul persoanelor decedate a fost aproape dublu față de cel al copiilor născuți. Au fost înregistrate 3.745 de decese și numai 1.955 de nașteri.
Comparativ cu 2024, când au fost înregistrați 2.114 nou-născuți, numărul nașterilor a scăzut cu 159. Datele arată că județul continuă să piardă populație, iar fenomenul este mai vizibil în localitățile rurale, unde numărul tinerilor este tot mai mic. Lipsa locurilor de muncă reprezintă una dintre problemele semnalate în județ. În august 2026, riscul depopulării Gorjului și plecarea tinerilor pe fondul dispariției locurilor de muncă au fost aduse în atenție și de reprezentanții sindicatelor din sectorul minier.
Natalitatea scade în România. Ce măsuri pregătește Guvernul pentru familiile tinere
Declinul demografic nu afectează doar județul Gorj. Datele Institutului Național de Statistică arată că România continuă să înregistreze un spor natural negativ. În luna iulie 2026, numărul deceselor a fost cu 5.280 mai mare decât cel al nașterilor, iar această tendință se menține de mai mulți ani. În acest context, noul Guvern condus de Luca Niculescu a inclus în programul de guvernare mai multe măsuri pentru sprijinirea familiilor și încurajarea natalității. Printre acestea se numără continuarea programului de fertilizare in vitro, pentru care este propusă o capacitate de 10.000 de beneficiari anual și un sprijin de maximum 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar.
O altă măsură vizează scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub doi ani. Aplicarea acesteia este însă condiționată de respectarea țintelor de deficit bugetar și de identificarea unor măsuri compensatorii. Executivul propune și modificarea regulilor privind indemnizația de creștere a copilului, astfel încât părinții care revin mai devreme la serviciu să poată păstra temporar acest sprijin financiar. Perioada propusă este de șase luni pentru cei care se întorc la muncă atunci când copilul are între șase și 12 luni și de trei luni pentru cei care revin după împlinirea vârstei de un an.
Totodată, Guvernul și-a asumat elaborarea unei strategii naționale pentru familie, natalitate și demografie până în septembrie 2027. Documentul ar urma să includă măsuri privind accesul la locuri de muncă, locuințe, creșe și grădinițe, precum și sprijin pentru părinții care revin pe piața muncii.
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