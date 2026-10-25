Ziua Armatei Române 2026. Ceremonii militare şi religioase în Bucureşti şi în ţară. Nicuşor Dan, la Baza 86 Aeriană

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 09:01

Ministerul Apărării Naționale organizează, duminică, de Ziua Armatei Române, ceremonii militare, expoziții și alte evenimente în București, în garnizoanele din țară, precum și în Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria. Președintele Nicușor Dan va participa la manifestările organizate la Baza Aeriană 86 de la Borcea, în timp ce premierul Luca Niculescu va fi prezent la evenimentele programate în Parcul Carol I din Capitală.

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