Ziua Armatei Române 2026. Ceremonii militare şi religioase în Bucureşti şi în ţară. Nicuşor Dan, la Baza 86 Aeriană

Ministerul Apărării Naționale organizează, duminică, de Ziua Armatei Române, ceremonii militare, expoziții și alte evenimente în București, în garnizoanele din țară, precum și în Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria. Președintele Nicușor Dan va participa la manifestările organizate la Baza Aeriană 86 de la Borcea, în timp ce premierul Luca Niculescu va fi prezent la evenimentele programate în Parcul Carol I din Capitală.
Programul manifestărilor de Ziua Armatei în București
Ceremoniile dedicate Zilei Armatei României încep duminică, la ora 10:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, unde va participa premierul Luca Niculescu. Evenimentele din Capitală includ ceremonii militare și religioase, un concert și o retragere cu torțe.
Ora 10:00 – Mormântul Ostașului Necunoscut, Parcul Carol I: ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii și de survolul monumentului de către aeronave ale Forțelor Aeriene Române.
Ora 12:00 – Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”: ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.
Ora 12:00 – Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor: ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.
Ora 17:00 – Parcul Cișmigiu: concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.
Ora 19:00 – Retragere cu torțe: traseul include Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor Sanitari, Strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara, cu sosire la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.
Programul manifestărilor de Ziua Armatei în țară
Evenimentele organizate în garnizoanele din țară cuprind ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și jerbe de flori, expoziții și retrageri cu torțe.
Ora 09:00 – Satu Mare, Monumentul Ostașului Român: depuneri de coroane și jerbe de flori.
Ora 10:00 – Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”, județul Călărași: ceremonie militară și expoziție statică, la care va participa președintele Nicușor Dan.
Ora 12:00 – Carei, Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român”: ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori și sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”.
Ora 12:00 – Iași, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”: ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori. La ora 19:00 este programată o retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
Ora 12:30 – Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului Român” din Piața Avram Iancu: depuneri de coroane și jerbe de flori.
Ora 14:00 – Păuliș, Monumentul Eroilor: ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, manifestări similare vor avea loc și în alte garnizoane din țară, la monumentele eroilor și în cimitirele militare. Ceremonii de comemorare sunt organizate, de asemenea, la monumentele dedicate ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.
În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, aproximativ 540.000 de militari români au fost dislocați pe front. Peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă.
După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat luptele pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate. Militarii români au contribuit la victoria din 9 mai 1945, care a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.