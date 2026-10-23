Tânăr de 25 de ani, atacat de urs în județul Mureș, în timp ce păștea oile. Victima are răni la mâini

Un tânăr de 25 de ani a fost atacat de un urs, vineri, 23 octombrie, în extravilanul localității Viișoara din județul Mureș. Bărbatul se afla cu oile la pășunat în momentul atacului și a suferit mai multe plăgi mușcate la nivelul mâinilor. Echipajele medicale au intervenit pentru acordarea primului ajutor.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112.
Victima are plăgi mușcate la mâini
Potrivit sursei citate, primele informații obținute de la echipajul ajuns la locuința victimei arată că tânărul prezintă plăgi mușcate la nivelul mâinilor.
La intervenție au fost trimise două echipaje medicale, unul de paramedici din cadrul Detașamentului Sighișoara și unul SMURD Târgu Mureș, cu medic. Informațiile privind starea victimei sunt cele comunicate de ISU Mureș.
Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un urs într-o zonă izolată
De asemenea, salvamontiștii recomandă evitarea deplasărilor solitare și rămânerea pe traseele marcate. Prezența umană poate fi semnalată prin conversații sau printr-un fluier, astfel încât animalele sălbatice să se poată îndepărta înainte de o întâlnire directă, potrivit Radio România Actualități, principalul post de radio public din România, care îl citează pe șeful Salvamont Bușteni, Sergiu Frusinoiu.
În cazul în care ursul se apropie sau manifestă semne de agresivitate, specialiștii recomandă prudență și evitarea oricărei acțiuni care ar putea provoca animalul. Salvamontiștii indică și folosirea unui spray special împotriva urșilor, dacă persoana are unul la îndemână și situația impune acest lucru. În cazul unui pericol imediat, trebuie apelat numărul unic de urgență 112, pentru ca autoritățile să poată interveni.