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Tânăr de 25 de ani, atacat de urs în județul Mureș, în timp ce păștea oile. Victima are răni la mâini

Atac urs/ Imagine de arhivă

Atac urs/ Imagine de arhivă

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 19:53

Un tânăr de 25 de ani a fost atacat de un urs, vineri, 23 octombrie, în extravilanul localității Viișoara din județul Mureș. Bărbatul se afla cu oile la pășunat în momentul atacului și a suferit mai multe plăgi mușcate la nivelul mâinilor. Echipajele medicale au intervenit pentru acordarea primului ajutor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Prin 112 a fost anunțat faptul că în extravilanul localității Viișoara, un tânăr de aproximativ 25 de ani a fost atacat de urs în timp ce era cu oile la pășunat. Au fost alocate două ambulanțe, una de la Detașamentul Sighișoara, cu echipaj de paramedici, și cealaltă de la SMURD Târgu Mureș, cu medic

— au transmis reprezentanții ISU Mureș.

Victima are plăgi mușcate la mâini

Potrivit sursei citate, primele informații obținute de la echipajul ajuns la locuința victimei arată că tânărul prezintă plăgi mușcate la nivelul mâinilor.

Se acordă primul ajutor pentru oprirea sângerărilor

— mai spun cei de la ISU Mureș.

La intervenție au fost trimise două echipaje medicale, unul de paramedici din cadrul Detașamentului Sighișoara și unul SMURD Târgu Mureș, cu medic. Informațiile privind starea victimei sunt cele comunicate de ISU Mureș.

Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un urs într-o zonă izolată

Salvamontiștii recomandă ca persoanele care se întâlnesc cu un urs pe munte să își păstreze calmul, să nu fugă și să se retragă lent, fără să întoarcă spatele animalului. Potrivit recomandărilor publicate de Salvamont Argeș pe site-ul Consiliului Județean Argeș, este important ca oamenii să vorbească pe un ton calm și ferm, să nu se apropie de urs și să nu încerce să îl hrănească.

De asemenea, salvamontiștii recomandă evitarea deplasărilor solitare și rămânerea pe traseele marcate. Prezența umană poate fi semnalată prin conversații sau printr-un fluier, astfel încât animalele sălbatice să se poată îndepărta înainte de o întâlnire directă, potrivit Radio România Actualități, principalul post de radio public din România, care îl citează pe șeful Salvamont Bușteni, Sergiu Frusinoiu.

În cazul în care ursul se apropie sau manifestă semne de agresivitate, specialiștii recomandă prudență și evitarea oricărei acțiuni care ar putea provoca animalul. Salvamontiștii indică și folosirea unui spray special împotriva urșilor, dacă persoana are unul la îndemână și situația impune acest lucru. În cazul unui pericol imediat, trebuie apelat numărul unic de urgență 112, pentru ca autoritățile să poată interveni.

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