Tânăr de 25 de ani, atacat de urs în județul Mureș, în timp ce păștea oile. Victima are răni la mâini

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 19:53

Un tânăr de 25 de ani a fost atacat de un urs, vineri, 23 octombrie, în extravilanul localității Viișoara din județul Mureș. Bărbatul se afla cu oile la pășunat în momentul atacului și a suferit mai multe plăgi mușcate la nivelul mâinilor. Echipajele medicale au intervenit pentru acordarea primului ajutor.

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