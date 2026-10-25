Mare atenție, șoferi! Ceață densă pe autostrăzile A0, A2 și A3 și pe drumurile din 29 de județe

Ceața densă îngreunează circulația, duminică dimineață, pe mai multe drumuri din țară, inclusiv pe autostrăzile A0, A2 și A3. Centrul Infotrafic avertizează că vizibilitatea este redusă și pe șosele din 29 de județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Ceață densă pe autostrăzile A0, A2 și A3 și în 29 de județe
Totodată, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din 29 de județe: Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Dolj, Botoșani, Suceava și Iași, precum și în municipiul București.
La nivel național, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed, iar valorile de trafic sunt scăzute.
Recomandările polițiștilor pentru șoferi și ceilalți participanți la trafic
Oamenii legii recomandă șoferilor să folosească luminile de întâlnire pe timpul zilei pe toate categoriile de drumuri, inclusiv pe cele unde legea nu impune această obligație.
Pietonii, bicicliștii și conducătorii de vehicule cu tracțiune animală sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, deoarece ceața le reduce vizibilitatea în trafic și îi face mai greu de observat de către șoferi.