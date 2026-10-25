Mare atenție, șoferi! Ceață densă pe autostrăzile A0, A2 și A3 și pe drumurile din 29 de județe

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 08:19

Ceața densă îngreunează circulația, duminică dimineață, pe mai multe drumuri din țară, inclusiv pe autostrăzile A0, A2 și A3. Centrul Infotrafic avertizează că vizibilitatea este redusă și pe șosele din 29 de județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

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