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Mare atenție, șoferi! Ceață densă pe autostrăzile A0, A2 și A3 și pe drumurile din 29 de județe

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 08:19

Ceața densă îngreunează circulația, duminică dimineață, pe mai multe drumuri din țară, inclusiv pe autostrăzile A0, A2 și A3. Centrul Infotrafic avertizează că vizibilitatea este redusă și pe șosele din 29 de județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Ceață densă pe autostrăzile A0, A2 și A3 și în 29 de județe

Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii sub 200 de metri, iar pe anumite segmente de drum între 50 şi 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Braşov

— a transmis Centrul Infotrafic.

Totodată, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din 29 de județe: Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Dolj, Botoșani, Suceava și Iași, precum și în municipiul București.

La nivel național, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed, iar valorile de trafic sunt scăzute.

Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător

— spun polițiștii.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi și ceilalți participanți la trafic

Oamenii legii recomandă șoferilor să folosească luminile de întâlnire pe timpul zilei pe toate categoriile de drumuri, inclusiv pe cele unde legea nu impune această obligație.

În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie

— avertizează Centrul Infotrafic.

Pietonii, bicicliștii și conducătorii de vehicule cu tracțiune animală sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, deoarece ceața le reduce vizibilitatea în trafic și îi face mai greu de observat de către șoferi.

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