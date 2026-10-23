Ministrul Justiției, măsuri pentru creșterea numărului de locuri în penitenciare. Câte ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a dispus măsuri pentru finalizarea a cel puțin 500 de locuri noi în penitenciare până la sfârșitul anului, în condițiile în care gradul de supraaglomerare a ajuns la 126%.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri că a dispus măsuri ferme pentru finalizarea a cel puțin 500 de locuri noi de cazare în penitenciare până la sfârșitul anului. Anunțul vine în contextul în care gradul de supraaglomerare din sistemul penitenciar a ajuns la 126%, potrivit oficialului.
Radu Marinescu cere finalizarea a minimum 500 de locuri noi în penitenciare
Ministrul Justiției a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care a prezentat și cifrele privind locurile de cazare realizate în ultimii ani, precum și planurile pentru 2026.
Câte locuri noi au fost realizate în penitenciare
Potrivit datelor prezentate de Radu Marinescu, în 2025, în perioada în care conducea Ministerul Justiției, au fost realizate 1.062 de locuri noi de cazare în penitenciare.
Pentru 2026, ministrul afirmă că fusese stabilit, împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), un obiectiv de 1.762 de locuri noi. Din acest total, 292 fuseseră finalizate până în aprilie, când Marinescu a plecat din funcție.
Oficialul susține că, după plecarea sa din minister, nu a mai fost finalizat niciun loc nou, în timp ce gradul de supraaglomerare din penitenciare a ajuns la 126%.
„În 2025,când conduceam Ministerul Justiției, s-au realizat 1062 de locuri noi de cazare în penitenciare.
Am planificat cu ANP ca pentru 2026 se vor realiza 1762 de locuri noi.
Până la plecarea mea din minister, în aprilie, s-au finalizat 292 de locuri.
După plecarea mea din funcție, nici unul.
Gradul de supraaglomerare a ajuns la 126%
Astăzi am dispus măsuri ferme ca până la sfârșitul anului să fie finalizate minim 500 de locuri.”, a scris ministrul Justiției pe pagina sa de Facebok.