Ministrul Justiției, măsuri pentru creșterea numărului de locuri în penitenciare. Câte ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 oct. 2026, 23:55

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a dispus măsuri pentru finalizarea a cel puțin 500 de locuri noi în penitenciare până la sfârșitul anului, în condițiile în care gradul de supraaglomerare a ajuns la 126%.

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