O mare companie de bere avertizează: medicamentele pentru slăbit ar putea schimba consumul în puburi

Heineken le cere puburilor și barurilor din Marea Britanie să își adapteze oferta la schimbările de consum asociate utilizării medicamentelor pentru slăbit. Producătorul de bere avertizează că localurile care nu țin cont de aceste evoluții riscă să piardă clienți și venituri, potrivit unei prezentări a companiei consultate de Reuters.
În centrul atenției se află medicamentele GLP-1, categorie din care fac parte Ozempic și Wegovy, produse de Novo Nordisk. Extinderea utilizării acestor tratamente determină industria băuturilor alcoolice să urmărească mai atent felul în care se modifică preferințele consumatorilor.
De ce urmărește Heineken efectele medicamentelor pentru slăbit
Heineken, al doilea mare producător de bere la nivel mondial, după AB InBev, le-a transmis operatorilor britanici că utilizarea tratamentelor GLP-1 poate influența apetitul pentru alcool și, implicit, vânzările de bere și cidru.
Potrivit prezentării citate de Reuters, persoanele care folosesc aceste medicamente ajung mai repede la senzația de sațietate și pot consuma mai puțin alcool. În aceste condiții, ieșirile la pub însoțite de mai multe halbe de bere ar putea deveni mai puțin frecvente în rândul acestor clienți.
Amploarea fenomenului este ilustrată de un studiu JPMorgan, potrivit căruia aproximativ 10 milioane de persoane din Statele Unite au utilizat anul trecut medicamente precum Ozempic și Wegovy.
Pahare mai mici și mai multe băuturi fără alcool
Pentru a răspunde noilor obiceiuri de consum, Heineken recomandă puburilor și barurilor să își diversifice oferta și să pună mai mult accent pe:
bere servită în pahare mai mici;
băuturi fără alcool sau cu un conținut redus de alcool;
băuturi însoțite de porții mici de mâncare.
Mesajul companiei este că adaptarea ofertei poate ajuta localurile să păstreze clienții care își reduc consumul, în loc să îi piardă pe măsură ce tratamentele pentru slăbit devin mai răspândite.
Heineken a precizat pentru Reuters că prezentarea face parte din comunicările periodice cu operatorii din industria ospitalității din Marea Britanie, prin care urmărește să îi ajute să înțeleagă schimbările pieței.
Compania spune că observă modificări ale comportamentului de consum în rândul utilizatorilor de GLP-1 și că va continua să urmărească evoluția acestora în 2027. Potrivit Heineken, acești consumatori nu renunță neapărat la alcool, ci se orientează spre cantități mai mici, variante cu mai puțin alcool și produse premium.
Ce indică datele despre cheltuielile pentru bere și alcool
Un studiu al companiei de cercetare de piață Circana, realizat între 2024 și 2026, indică diferențe între cheltuielile gospodăriilor americane în funcție de utilizarea medicamentelor GLP-1.
După doi ani de tratament, gospodăriile în care cel puțin o persoană folosea astfel de medicamente cheltuiau cu aproximativ 7% mai puțin pentru alcool și cu 13,5% mai puțin pentru bere decât gospodăriile fără utilizatori de GLP-1, potrivit datelor citate de Reuters.
Aceste evoluții sunt urmărite într-un moment deja dificil pentru industria băuturilor alcoolice. Pe unele piețe importante, vânzările sunt afectate de mai mulți ani de reducerea consumului, pe fondul preocupărilor pentru sănătate și al constrângerilor financiare.
Pentru Heineken, Europa rămâne cea mai importantă piață în funcție de venituri, deși creșterea a fost modestă. Marea Britanie se numără printre piețele cu rezultate mai bune.
Producătorii de alcool evaluează diferit impactul tratamentelor GLP-1
Marile companii din industrie nu au, deocamdată, aceeași perspectivă asupra efectelor acestor medicamente.
Diageo consideră că impactul asupra vânzărilor poate fi gestionat, inclusiv în condițiile unei utilizări mai extinse a tratamentelor. Carlsberg a declarat pentru Reuters că datele disponibile nu demonstrează încă o legătură clară între medicamentele GLP-1 și evoluția consumului de bere. AB InBev a refuzat să comenteze.