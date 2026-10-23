O mare companie de bere avertizează: medicamentele pentru slăbit ar putea schimba consumul în puburi

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 11:24

Heineken le cere puburilor și barurilor din Marea Britanie să își adapteze oferta la schimbările de consum asociate utilizării medicamentelor pentru slăbit. Producătorul de bere avertizează că localurile care nu țin cont de aceste evoluții riscă să piardă clienți și venituri, potrivit unei prezentări a companiei consultate de Reuters.

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