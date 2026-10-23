Siguranța copiilor online începe cu o conversație: trei întrebări pentru părinți

Un mesaj într-un grup al clasei, o fotografie distribuită fără acord sau o conversație într-un joc pot lăsa un copil speriat și nesigur. Pentru un părinte, dificultatea începe atunci când nu știe că s-a întâmplat ceva: copilul poate ezita să povestească pentru că se teme de pedeapsă, îi este rușine sau nu știe dacă problema este suficient de gravă. De aceea, conversațiile despre siguranța online merită începute înaintea unui incident. Nu trebuie să fie un interogatoriu și nici un test despre reguli, ci un mod prin care copilul află că poate cere ajutor și că adultul va încerca să înțeleagă situația.
1. Ai văzut online ceva care te-a speriat sau te-a făcut să te simți prost?
Întrebarea lasă loc și pentru lucruri aparent mici: un comentariu despre aspectul fizic, o excludere repetată dintr-un grup sau un mesaj insistent de la cineva necunoscut. Ascultă până la capăt înainte să oferi o soluție, iar dacă răspunsul este „A fost doar o glumă”, poți continua: „Cum te-ai simțit tu? S-a mai întâmplat? Ai vrea să te ajut cu ceva?” Nu orice neînțelegere este cyberbullying, dar disconfortul copilului merită ascultat; contează contextul, repetarea și felul în care îi este afectată viața.
2. Dacă un coleg ar scrie că vrea să rănească pe cineva, cui ai spune?
Folosește o situație imaginară, fără să ceri nume sau conversații private, și explică-i că nu trebuie să stabilească singur dacă amenințarea este reală. Poate spune imediat unui adult de încredere, chiar dacă nu este sigur sau se teme că va fi considerat „pârâcios”. Alegeți împreună două persoane la care poate apela, acasă și la școală: dacă primul adult nu este disponibil sau nu răspunde, copilul trebuie să știe că poate merge la altcineva. Într-o situație de pericol imediat se apelează 112.
3. Ce te-ar opri să îmi spui?
Răspunsul poate fi greu de auzit: „Mi-ai lua telefonul”, „M-ai certa” sau „Ai spune tuturor”. În loc să respingi teama, explică ce vei face: „Îți mulțumesc că îmi spui. Prima mea grijă este să te ajut. Îți voi explica pe cine trebuie să implicăm și de ce.” Nu promite însă că vei păstra orice secret, pentru că unele situații necesită intervenția școlii, a poliției sau a serviciilor de protecție a copilului. Poți promite, în schimb, că nu vei transforma povestea lui într-o discuție publică și că vei evita expunerea inutilă.
Cum reacționezi când afli că există o problemă
Verifică întâi dacă copilul este în siguranță și nu îl pune să confrunte persoana care îl amenință. Pentru mesajele cu amenințări care nu conțin imagini intime, notează contul, linkul și momentul și fă capturi de ecran, fără să redistribui conversația în grupurile părinților. Fii atent și la ce se schimbă: retragerea, neliniștea după mesaje sau schimbările de comportament pot justifica o conversație, chiar dacă niciunul dintre aceste semne, luat singur, nu stabilește un diagnostic și nu dovedește că există o problemă gravă.
Dacă situația implică imagini intime cu minori, nu cere trimiterea lor către tine sau către alți adulți și nu le redistribui. Cere îndrumarea autorităților. Dacă cineva șantajează copilul cu asemenea imagini, nu plăti și nu trimite alte materiale; caută sprijin cât mai repede. Suspiciunile de abuz asupra copilului pot fi semnalate la 119.
Resurse gratuite pentru conversațiile din familie
Prin Eroii Internetului, Adfaber pune la dispoziție materiale pentru profesori și familii, activități și resurse despre siguranța digitală. Programul este gratuit și este implementat de Adfaber în școlile din România din 2020. Aceste materiale pot susține discuțiile de acasă și activitățile de la clasă; nu înlocuiesc ajutorul specializat în situații de abuz sau amenințare.
Ce poți face mai departe: înscrie-te gratuit la cursul pentru părinți de pe https://cursuri.adfaber.org/inregistrare-parinti.php, joacă jocul Interland împreună cu copilul și întreabă-l pe diriginte dacă la clasă s-a discutat despre siguranța online. Toate resursele sunt la https://adfaber.org/eroii-internetului/.