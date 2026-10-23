Siguranța copiilor online începe cu o conversație: trei întrebări pentru părinți

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 15:49

Un mesaj într-un grup al clasei, o fotografie distribuită fără acord sau o conversație într-un joc pot lăsa un copil speriat și nesigur. Pentru un părinte, dificultatea începe atunci când nu știe că s-a întâmplat ceva: copilul poate ezita să povestească pentru că se teme de pedeapsă, îi este rușine sau nu știe dacă problema este suficient de gravă. De aceea, conversațiile despre siguranța online merită începute înaintea unui incident. Nu trebuie să fie un interogatoriu și nici un test despre reguli, ci un mod prin care copilul află că poate cere ajutor și că adultul va încerca să înțeleagă situația.

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