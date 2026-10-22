Nicușor Dan contestă la CCR legea prin care Voluntari ar urma să devină municipiu. Referendumul din 2009, omis din documentație
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
Nicușor Dan contestă la CCR legea privind transformarea orașului Voluntari în municipiu. Sesizarea invocă date incomplete și referendumul din 2009 pentru Sectorul 7.
Președintele Nicușor Dan a sesizat joi Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu legea care prevede declararea orașului Voluntari, din județul Ilfov, drept municipiu. În documentul transmis judecătorilor constituționali, șeful statului reclamă lipsa unor indicatori obligatorii, neconcordanțe în datele prezentate și omiterea unui referendum organizat în 2009, în urma căruia 78% dintre participanți au susținut transformarea localității în Sectorul 7 al Capitalei.
Nicușor Dan consideră că documentația care însoțește inițiativa legislativă nu justifică suficient schimbarea statutului localității și nu oferă informații clare despre beneficiile și costurile acestei măsuri pentru locuitori. Președintele solicită admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității legii.
Voluntari a votat în 2004 pentru statutul de municipiu
Potrivit documentelor analizate în sesizare, demersul pentru declararea orașului Voluntari drept municipiu a început în 2004. La 7 octombrie în acel an, Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 46, prin care a aprobat organizarea unui referendum local privind promovarea localității la rangul de municipiu de rangul al II-lea al județului Ilfov.
Consultarea populară s-a desfășurat la 31 octombrie 2004. Din cele 24.426 de persoane înscrise pe listele pentru referendum, au participat 16.063. Dintre cele 15.927 de voturi valabil exprimate, 15.800 au fost în favoarea declarării orașului Voluntari drept municipiu.
La 2 noiembrie 2004, prin Hotărârea nr. 68, Consiliul Local a luat act de rezultatul referendumului și a aprobat continuarea procedurii legislative necesare schimbării statutului localității.
La 9 noiembrie 2004, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov a avizat favorabil propunerea, pe baza documentației întocmite de primărie. Avizul menționa însă că Voluntari îndeplinea „majoritatea” indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți de lege. În aceeași zi, Prefectura Ilfov a transmis documentația către Ministerul Administrației și Internelor, pentru promovarea unei legi în acest sens.
Referendumul pentru transformarea orașului în Sectorul 7, absent din documentație
Unul dintre argumentele invocate de Nicușor Dan se referă la o consultare populară ulterioară, organizată în noiembrie 2009, al cărei rezultat nu apare în documentația care însoțește legea contestată.
Președintele citează Strategia de dezvoltare locală a orașului Voluntari pentru perioada 2011–2020, întocmită de primărie. Potrivit documentului, în ședința Consiliului Local din 8 septembrie 2009 a fost propusă organizarea unui referendum privind transformarea orașului în Sectorul 7 al Capitalei.
Referendumul a avut loc la 22 noiembrie 2009, în aceeași zi cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Conform strategiei de dezvoltare locală, 78% dintre participanți au susținut ideea transformării Voluntariului în Sectorul 7 al municipiului București.
Nicușor Dan subliniază că această consultare, cu un obiectiv diferit și chiar contrar celui din 2004, nu este menționată în documentația aferentă legii prin care localitatea ar urma să devină municipiu.
Ce indicator obligatoriu nu îndeplinește Voluntari
Procedura de declarare a orașului drept municipiu a fost reluată în 2026, după o solicitare a Primăriei Voluntari. La 20 februarie, Direcția Județeană de Statistică Ilfov a comunicat că localitatea avea 49.417 locuitori la 1 iulie 2025. Ulterior, la 3 martie, a fost întocmită o nouă fișă a orașului, inclusă în documentația legislativă.
Nicușor Dan atrage atenția că în această fișă indicatorul referitor la existența unui depozit controlat de deșeuri, cu acces asigurat, este marcat explicit cu răspunsul „NU”. Președintele arată că existența unei asemenea infrastructuri figurează printre indicatorii cantitativi și calitativi minimali pentru municipii, prevăzuți de Legea nr. 351/2001 privind amenajarea teritoriului național și rețeaua de localități.
Propunerea legislativă pentru declararea orașului Voluntari drept municipiu a fost înregistrată la Camera Deputaților la începutul lunii martie 2026.
Inițiativa a primit însă aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social, la 18 martie. Instituția a semnalat, printre altele, că orașul nu are niciun spital public și că referendumul din 2004, invocat pentru susținerea schimbării statutului, datează de 22 de ani, fiind incert dacă voința exprimată atunci se mai menține.
La 14 mai 2026, Guvernul a transmis, de asemenea, un punct de vedere prin care a anunțat că nu susține adoptarea inițiativei legislative.
Nicușor Dan reclamă lipsa unei analize privind taxele și bugetul local
Un alt motiv al sesizării îl reprezintă fundamentarea considerată insuficientă a proiectului. Potrivit președintelui, expunerea de motive are o singură pagină și se limitează la afirmații generale, fără să analizeze efectele concrete ale schimbării statutului localității.
Nicușor Dan arată că documentația nu conține o evaluare a impactului fiscal asupra locuitorilor, deși impozitele locale pe clădiri și terenuri sunt diferențiate în funcție de rangul localității, potrivit Codului fiscal. În sesizare sunt invocate dispozițiile art. 457 alin. (6) și art. 465 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015, precum și definiția rangului localității din art. 453 lit. h).
Președintele reclamă și absența unei analize a efectelor asupra bugetului local și asupra relației acestuia cu bugetul de stat. Totodată, documentația nu ar explica beneficiile concrete pe care le-ar aduce noul statut, în condițiile în care Consiliul Economic și Social a atras atenția că singura consecință identificabilă este creșterea taxelor datorate de cetățeni.
Un alt aspect semnalat este lipsa unei analize a relației funcționale dintre Voluntari și municipiul București. Consiliul Economic și Social a observat că documentația nu precizează câți locuitori ai orașului lucrează în Capitală în locuri de muncă din afara sectorului agricol.
Nicușor Dan consideră că lipsa acestor informații afectează justificarea legii.
Date contradictorii despre spitale, școli și spații verzi
În sesizarea trimisă CCR, președintele susține că documentația cuprinde informații „inexacte, contradictorii sau incomplete”, inclusiv în privința unor indicatori utilizați pentru justificarea statutului de municipiu.
Printre neconcordanțele enumerate se numără următoarele:
Datele despre recensământ: expunerea de motive invocă un „recensământ realizat la nivel național în anul 2022”, deși ultimul recensământ este Recensământul Populației și Locuințelor 2021, menționat și de Direcția Județeană de Statistică Ilfov în adresa din 20 februarie 2026.
Numărul paturilor de spital: fișa orașului indică 25 de paturi în spitale la 1.000 de locuitori, fără să precizeze unitățile spitalicești avute în vedere. În același timp, avizul Consiliului Economic și Social afirmă că Voluntari nu are niciun spital public.
Unitățile de învățământ postliceal: fișa declară îndeplinit indicatorul referitor la aceste instituții, fără să identifice în mod clar o unitate de acest tip printre cele enumerate.
Instituțiile culturale: documentația nu precizează clar dacă dotările menționate includ instituții muzicale sau biblioteci publice, conform indicatorilor prevăzuți de Legea nr. 351/2001.
Suprafața spațiilor verzi: fișa din 2026 indică 220 de metri pătrați de spații verzi pe locuitor, în timp ce Strategia de dezvoltare locală 2011–2020 consemna pentru anul 2009 doar 1,21 metri pătrați pe locuitor, iar fișa localității din 2004 indica 12 metri pătrați pe locuitor. Pragul legal menționat pentru municipii este de 15 metri pătrați pe locuitor. Președintele arată că diferența ar putea proveni din includerea suprafețelor împădurite, deși indicatorul legal vizează parcurile, grădinile publice și scuarurile.
În opinia președintelui, aceste diferențe nu reprezintă simple erori fără consecințe, deoarece privesc chiar indicatorii pe baza cărora trebuie evaluată eligibilitatea unei localități pentru statutul de municipiu.
Ce solicită președintele la Curtea Constituțională
Nicușor Dan consideră că legea privind declararea orașului Voluntari drept municipiu contravine art. 1 alin. (3) și (5), precum și art. 3 alin. (3) din Constituția României.
Șeful statului susține că documentația nu demonstrează îndeplinirea tuturor indicatorilor obligatorii și nici nu clarifică voința actuală a locuitorilor, în condițiile în care cel mai recent referendum menționat în strategia de dezvoltare locală a avut ca obiect transformarea localității în Sectorul 7 al Capitalei.
În consecință, președintele solicită CCR să admită sesizarea de neconstituționalitate și să constate că legea prin care orașul Voluntari, județul Ilfov, ar urma să devină municipiu este neconstituțională.
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