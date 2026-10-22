Scrisori de dragoste cu droguri, trimise unui deținut din penitenciar! Soția sa, arestată preventiv în dosar

Caz neobișnuit anchetat de procurorii DIICOT, după ce o femeie din Craiova ar fi trimis soțului său, aflat în spatele gratiilor, scrisori de dragoste care ar fi fost impregnate cu substanțe interzise. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, executa o pedeapsă cu închisoarea la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, iar anchetatorii susțin că acesta ar fi pus la punct metoda prin care drogurile ajungeau în unitatea de detenție.
Atât deținutul, cât și soția sa, în vârstă de 25 de ani, au fost arestați preventiv, fiind cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. În același dosar este vizată și o tânără de 21 de ani, suspectată că i-ar fi ajutat să procure materialele necesare. Aceasta a fost plasată sub control judiciar.
Cum ar fi ajuns drogurile în penitenciar, ascunse în scrisori de dragoste
Potrivit procurorilor DIICOT, bărbatul ar fi identificat o modalitate de a continua activitățile ilegale chiar și în perioada în care se afla în detenție. Anchetatorii susțin că acesta și-ar fi instruit soția să impregneze substanțe interzise pe foi de hârtie, care erau ulterior trimise în penitenciar sub forma unor scrisori de dragoste.
Femeia ar fi expediat periodic aceste mesaje către soțul său. Numărul scrisorilor ar fi crescut însă începând din luna ianuarie, fapt care a atras atenția autorităților.
Potrivit informațiilor din anchetă, frecvența neobișnuită a corespondenței a determinat verificări suplimentare, în urma cărora anchetatorii ar fi descoperit indicii privind introducerea și distribuirea unor substanțe interzise în unitatea de detenție.
Un alt deținut ar fi primit o bucată de hârtie impregnată cu droguri sintetice
Suspiciunile au fost consolidate după ce anchetatorii au descoperit că bărbatul de 33 de ani i-ar fi dat unui alt deținut o bucată de hârtie impregnată cu droguri sintetice.
În urma acestor indicii, au fost desfășurate percheziții în mai multe celule ale penitenciarului, inclusiv în spațiul în care era cazat bărbatul vizat de anchetă.
În timpul verificărilor, oamenii legii au ridicat mai multe foi de hârtie care ar putea avea legătură cu activitatea investigată. Materialele descoperite urmează să fie analizate în cadrul procedurilor specifice anchetei.
Procurorii încearcă să stabilească proveniența substanțelor, modul în care acestea ar fi fost introduse în penitenciar și dacă au fost distribuite și altor persoane private de libertate.
Soția deținutului, arestată preventiv. O tânără de 21 de ani este cercetată în același dosar
În urma investigațiilor, procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a bărbatului și a soției sale, ambii fiind acuzați de trafic de droguri de mare risc.
Anchetatorii o cercetează și pe o tânără de 21 de ani, despre care există suspiciunea că i-ar fi sprijinit pe cei doi să obțină hârtia folosită în presupusa activitate infracțională. În cazul acesteia, a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea rolului pe care l-ar fi avut fiecare dintre persoanele implicate.