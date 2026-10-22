Scrisori de dragoste cu droguri, trimise unui deținut din penitenciar! Soția sa, arestată preventiv în dosar

Publicat 22 oct. 2026, 22:24 Actualizat 22 oct. 2026, 22:25

Caz neobișnuit anchetat de procurorii DIICOT, după ce o femeie din Craiova ar fi trimis soțului său, aflat în spatele gratiilor, scrisori de dragoste care ar fi fost impregnate cu substanțe interzise. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, executa o pedeapsă cu închisoarea la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, iar anchetatorii susțin că acesta ar fi pus la punct metoda prin care drogurile ajungeau în unitatea de detenție.

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