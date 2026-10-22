CEDO decide soarta datoriilor salariale ale statului român. România ar putea risca un nou șoc financiar

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 oct. 2026, 10:00

România așteaptă o decizie importantă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care urmează să se pronunțe joi în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”. Judecătorii europeni analizează mecanismul prin care statul român a eșalonat, de-a lungul anilor, plata drepturilor salariale câștigate în instanță de angajații din sectorul public. Potrivit avocatului Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), o eventuală decizie nefavorabilă ar putea pune o presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

Distribuie articolul