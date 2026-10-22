CEDO decide soarta datoriilor salariale ale statului român. România ar putea risca un nou șoc financiar

România așteaptă o decizie importantă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care urmează să se pronunțe joi în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”. Judecătorii europeni analizează mecanismul prin care statul român a eșalonat, de-a lungul anilor, plata drepturilor salariale câștigate în instanță de angajații din sectorul public. Potrivit avocatului Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), o eventuală decizie nefavorabilă ar putea pune o presiune suplimentară asupra finanțelor publice.
CEDO analizează eșalonarea datoriilor salariale
Cauza „Pușcașu și alții împotriva României” reunește cinci dosare conexate. CEDO urmează să analizeze dacă sistemul de eșalonare a plăților rezultate din hotărârile judecătorești pronunțate în litigii salariale respectă Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În atenția instanței se află și refuzul sistematic al autorităților române de a executa hotărârile definitive prin care au fost recunoscute aceste drepturi.
Într-o postare publicată pe Facebook, avocatul Toni Neacșu a avertizat asupra consecințelor financiare pe care le-ar putea avea o decizie care ar pune sub semnul întrebării mecanismul actual de plată eșalonată.
Neacșu a precizat, totodată, că statul riscă să fie pus în dificultate dacă nu va mai putea amâna plata datoriilor.
Câți bugetari au câștigat procesele împotriva statului
Potrivit cifrelor prezentate de Adrian Toni Neacșu, 402.976 de angajați din sectorul public au dat statul în judecată pentru drepturi salariale, iar 159.119 au obținut câștig de cauză prin hotărâri definitive.
Plățile către angajații care au câștigat procesele au fost amânate succesiv, prin ordonanțe de urgență. Începând din 2009, guvernele au adoptat 17 astfel de ordonanțe pentru eșalonarea sumelor datorate. Avocatul estimează că, până în 2028, numărul titlurilor executorii de acest tip ar putea depăși 300.000.
Ce sume mai are de plătit statul român
Conform datelor prezentate de fostul membru CSM, statul român a achitat deja aproximativ 21 de miliarde de lei pentru aceste drepturi salariale. Cu toate acestea, restanțele către angajații care dețin hotărâri definitive sunt estimate la încă 12-15 miliarde de lei.
Toni Neacșu susține că problema s-a acumulat în urma unor promisiuni electorale transformate în legi sau majorări salariale care, ulterior, nu au mai fost aplicate ori au fost puse în practică în mod arbitrar și discriminatoriu.
Ce se poate întâmpla după decizia CEDO
Potrivit avocatului, un verdict care ar pune sub semnul întrebării actualul mecanism de eșalonare ar putea obliga statul să găsească alte soluții pentru executarea hotărârilor judecătorești.
În postarea menționată, Neacșu și-a exprimat speranța că CEDO va considera eșalonările proporționale, invocând o decizie a Curții din 2012, pe care o consideră un precedent favorabil menținerii mecanismului.