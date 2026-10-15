Guvernul are 10 zile să plătească restanțele salariale ale magistraților. Decizia e definitivă

Publicat 15 oct. 2026, 14:43 Actualizat 15 oct. 2026, 14:54

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a câștigat definitiv procesul deschis împotriva Guvernului României și Ministerului Finanțelor pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Guvernul și Ministerul Finanțelor au la dispoziție 10 zile pentru punerea în executare a deciziei, potrivit hotărârii Curții de Apel București (CAB). Miza procesului este de aproximativ 5 miliarde de lei.

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