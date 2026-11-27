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ExclusivJustitie· 2 min citire
Șeful Direcției de Investigații Criminale, despre cazul primarului din Baia Mare: ”În 26 de ani nu am întâlnit asemenea fapte”
Publicat27 nov. 2026, 20:18
Actualizat27 nov. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS
Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale, a făcut dezvăluiri, vineri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre cazul primarului din Baia Mare, sechestrat și torturat de frații Kis. Acesta a oferit detalii despre cele aproximativ două ore de agresiuni și a explicat ce urmăreau să obțină atacatorii.
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