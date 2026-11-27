Nouă spitale din București, pentru adulți și copii, precum și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, cu ocazia sărbătorilor legale de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, potrivit anunțului făcut de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB).
Care sunt spitalele din București care vor asigura urgențele de sărbători
Conform informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) București, într-un comunicat publicat vineri, 27 noiembrie, pe site-ul instituției, următoarele unități medicale vor asigura asistența medicală de urgență în cele două zile:
Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca) – 021/599.23.00;
Spitalul Clinic de Urgență Universitar – 021.318.05.23 și 021.601.24.00;
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” – 021/255.40.99;
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” – 021/334.51.90;
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 021/334.30.25;
Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – 021/224.09.47;
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – 021/319.27.51;
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 021/316.93.66;
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” – 021/460.30.26.
Cum va funcționa Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
Aceeași sursă menționează și că Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va funcționa după programul normal de lucru și va asigura, totodată, eliberarea certificatelor constatatoare de deces pentru întreaga Capitală.
Solicitările de asistență medicală de urgență din partea populației vor fi preluate prin numărul unic 112.
Numere de telefon pentru serviciul de gardă al DSP București
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent, care poate fi contactat la următoarele numere de telefon:
0747.165.471;
0722.659.492.
Astfel, bucureștenii vor avea la dispoziție nouă unități spitalicești pentru urgențe medicale în perioada sărbătorilor legale de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.