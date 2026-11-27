Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 nov. 2026, 14:50

Nouă spitale din București, pentru adulți și copii, precum și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, cu ocazia sărbătorilor legale de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, potrivit anunțului făcut de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB).

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