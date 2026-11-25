Publicat 25 nov. 2026, 21:26 Actualizat 25 nov. 2026, 21:28

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță măsuri urgente pentru suplimentarea locurilor la Rezidențiat, după ce sute de candidați care au obținut punctajul minim necesar pentru promovarea concursului nu au reușit să ocupe un loc sau un post. Oficialul a discutat deja cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină, iar o variantă de rezolvare ar urma să fie prezentată public până la sfârșitul acestei săptămâni.

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