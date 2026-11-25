Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță măsuri urgente pentru suplimentarea locurilor la Rezidențiat, după ce sute de candidați care au obținut punctajul minim necesar pentru promovarea concursului nu au reușit să ocupe un loc sau un post. Oficialul a discutat deja cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină, iar o variantă de rezolvare ar urma să fie prezentată public până la sfârșitul acestei săptămâni.
Situația a apărut în urma repartizării pentru concursul de Rezidențiat din 2026, în condițiile în care numărul locurilor disponibile s-a dovedit insuficient în raport cu numărul candidaților care au promovat examenul.
Alexandru Rogobete: Numărul locurilor la Rezidențiat a fost subdimensionat
Ministrul Sănătății susține că numărul de locuri aprobat în luna iunie 2026, prin hotărâre de Guvern, nu a ținut cont de necesarul real al absolvenților care urmau să susțină concursul.
Alexandru Rogobete a anunțat că a început discuțiile cu reprezentanții mediului universitar pentru identificarea unei soluții care să permită suplimentarea locurilor disponibile.
Potrivit ministrului, peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină s-au înscris la concursul din acest an, iar mai mult de 6.000 au obținut punctajul necesar pentru a promova.
Cu toate acestea, aproximativ 840 de candidați au rămas fără un loc sau un post, deși au trecut pragul de promovare.
Peste 800 de candidați au promovat examenul, dar nu au prins un loc
Oficialul consideră că numărul insuficient de locuri a generat o situație dificilă pentru tinerii care au obținut punctajul minim necesar, dar nu au putut continua pregătirea profesională în sistemul de rezidențiat din România.
Dintre cei 840 de candidați care nu au obținut un loc sau un post, 200 sunt absolvenți ai promoției 2026.
Ministrul afirmă că își dorește ca toți absolvenții care au promovat concursul să aibă posibilitatea de a deveni medici rezidenți în țară.
Acesta a precizat că a avut deja o întâlnire cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină, urmând ca propunerea concretă să fie făcută publică până la sfârșitul săptămânii.
Ce punctaje au obținut candidații la Rezidențiat 2026
Concursul național de Rezidențiat s-a desfășurat în data de 15 noiembrie 2026. La nivel național, cele mai mari punctaje au fost obținute la cele trei domenii de pregătire astfel:
- Medicină: 943 de puncte;
- Medicină dentară: 936 de puncte;
- Farmacie: 925 de puncte.
Repartizarea locurilor și posturilor s-a încheiat marți seară, iar rezultatele au scos la iveală diferența dintre numărul candidaților care au promovat și capacitatea disponibilă în sistem.
Rămâne de văzut ce soluție va propune Ministerul Sănătății pentru suplimentarea locurilor și dacă aceasta va permite celor 840 de absolvenți să înceapă pregătirea în rezidențiat în România.