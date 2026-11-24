Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete îl acuză pe Vlad Voiculescu că ar fi autorul moțiunii simple împotriva sa, care urmează să fie dezbătută în Parlament, și susține că demersul parlamentar ar fi fost transformat într-o răfuială personală. Într-un mesaj publicat marți, 24 noiembrie, pe Facebook, Rogobete a criticat semnatarii moțiunii și a anunțat că va răspunde acuzațiilor cu documente, cifre și fapte. „Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile”, a scris Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete, trei întrebări pentru parlamentarii care au semnat moțiunea
Alexandru Rogobete susține că textul moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății ar fi fost pregătit de Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, care nu este membru al actualului Legislativ. Rogobete afirmă că acesta îl atacă în mod repetat și că informațiile prezentate în postările sale ar fi, de fapt, manipulate.
Mai mult decât atât, Alexandru Rogobete a precizat că respectă moțiunea simplă ca instrument parlamentar și democratic, dar a criticat ceea ce consideră a fi folosirea Parlamentului într-o dispută personală.
În context, social-democratul a anunțat că va răspunde punctual acuzațiilor formulate în document, folosind informații pe care spune că le va susține cu dovezi.
Ministrul Sănătății: Tot la comandă și în cazul achizițiilor uriașe de vaccinuri?
În finalul mesajului transmis pe Facebook, ministrul Sănătății a făcut referire la achizițiile de vaccinuri împotriva COVID-19 și la datoria de aproximativ un miliard de euro despre care afirmă că ar fi fost lăsată în urma acestor contracte.
Pe 18 noiembrie, USR și PNL au depus la Camera Deputaților o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, iar dezbaterea și votul sunt programate pentru ziua de miercuri, 25 noiembrie.
Potrivit articolului 112, alineatul (2), din Constituția României, Camera Deputaților sau Senatul poate adopta o moțiune simplă prin care își exprimă poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă. Moțiunea simplă are însă strict o valoare politică și instituțională, dar nu produce, prin ea însăși, efecte juridice obligatorii precum demiterea unui ministru.