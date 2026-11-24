Publicat 24 nov. 2026, 11:58 Actualizat 24 nov. 2026, 12:00

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete îl acuză pe Vlad Voiculescu că ar fi autorul moțiunii simple împotriva sa, care urmează să fie dezbătută în Parlament, și susține că demersul parlamentar ar fi fost transformat într-o răfuială personală. Într-un mesaj publicat marți, 24 noiembrie, pe Facebook, Rogobete a criticat semnatarii moțiunii și a anunțat că va răspunde acuzațiilor cu documente, cifre și fapte. „Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile”, a scris Alexandru Rogobete.

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