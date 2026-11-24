Publicat 24 nov. 2026, 11:30 Actualizat 24 nov. 2026, 11:37 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, care sunt schimbările avute în vedere în organizarea instituției și ce atribuții ar urma să aibă AEP în privința înregistrării alianțelor politice. Șeful autorității a respins acuzațiile potrivit cărora instituția ar bloca demersurile USR și PNL pentru formarea unei alianțe. Acesta spune că legislația face o distincție clară între alianțele politice și cele electorale.

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