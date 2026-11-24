Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, care sunt schimbările avute în vedere în organizarea instituției și ce atribuții ar urma să aibă AEP în privința înregistrării alianțelor politice. Șeful autorității a respins acuzațiile potrivit cărora instituția ar bloca demersurile USR și PNL pentru formarea unei alianțe. Acesta spune că legislația face o distincție clară între alianțele politice și cele electorale.
Adrian Țuțuianu explică reorganizarea Autorității Electorale Permanente
În cadrul intervenției de la Realitatea PLUS, Adrian Țuțuianu a vorbit despre necesitatea consolidării structurilor centrale ale AEP, printr-o reorganizare care să permită o mai bună coordonare a activității la nivel național.
Președintele instituției a explicat că măsura urmărește atât eficientizarea activității administrative, cât și respectarea schemelor de personal stabilite prin Ordonanța 7/2026.
Șeful AEP, despre acuzațiile USR și PNL privind blocarea unei alianțe
Un alt subiect abordat în cadrul emisiunii a fost controversa legată de posibila implicare a Autorității Electorale Permanente în procedurile privind formarea unei alianțe între USR și PNL.
Adrian Țuțuianu a fost întrebat despre acuzațiile potrivit cărora cele două formațiuni politice ar fi împiedicate de AEP să își concretizeze demersul politic, în contextul discuțiilor privind modificarea legislației referitoare la înființarea partidelor.
Președintele AEP a explicat că situația trebuie analizată prin prisma diferențelor juridice dintre alianțele politice și alianțele electorale. Potrivit acestuia, cele două categorii au proceduri distincte de înregistrare și implică instituții diferite.
Adrian Țuțuianu: Alianțele politice se înregistrează la AEP, cele electorale la BEC
Potrivit explicațiilor lui Țuțuianu, prezentate în cadrul intervenției de la Realitatea PLUS, înregistrarea unei alianțe electorale între două partide intră în competența Biroului Electoral Central, nu a Autorității Electorale Permanente.
Declarațiile vin în contextul disputelor privind atribuțiile AEP, modificarea legislației electorale și reorganizarea instituției, subiecte care au generat reacții atât în zona politică, cât și în rândul reprezentanților sindicatelor din administrație.