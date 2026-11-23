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ExclusivPolitica· 1 min citire
Bogdan Chirieac, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, la Realitatea PLUS: „O să-l regretăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu”
Ilie Bolojan, președinte PNL
Analistul politic Bogdan Chirieac l-a criticat dur, în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe fostul premier Ilie Bolojan, pe fondul scandalurilor legate de modul în care și-ar fi îndepărtat din partid contestatarii. Acesta a comparat stilul de conducere al lui Bolojan cu cel al unui „dictator”, evocând inclusiv numele lui Vladimir Putin și a afirmat că, dacă fostul premier ar ajunge președintele României, am putea ajunge să-l regretăm pe Nicolae Ceaușescu.
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