Scris de Emanuel Focșan Publicat: 23 nov. 2026, 15:01

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a criticat dur, în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe fostul premier Ilie Bolojan, pe fondul scandalurilor legate de modul în care și-ar fi îndepărtat din partid contestatarii. Acesta a comparat stilul de conducere al lui Bolojan cu cel al unui „dictator”, evocând inclusiv numele lui Vladimir Putin și a afirmat că, dacă fostul premier ar ajunge președintele României, am putea ajunge să-l regretăm pe Nicolae Ceaușescu.

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