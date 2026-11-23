Ilie Bolojan lansează un nou atac la adresa bugetarilor români. Fostul premier susține că aproape 200.000 de angajați sunt în plus față de ce ne putem permite. În ciuda declarațiilor făcute de fostul șef al Guvernului, cifrele arată că, în perioada în care a condus Guvernul, numărul de bugetari care ar fi în plus, a fost redus doar cu 64 de mii.
Fostul premier Ilie Bolojan susține că România are prea mulți angajați în sectorul public și că este nevoie de noi reduceri de personal în administrație. În cadrul unei întâlniri cu membrii PNL, acesta a afirmat că statul are sute de mii de angajați peste nivelul pe care și-l poate permite și a cerut guvernului Luca Niculescu să aibă curajul să treacă la concedieri.
Ilie Bolojan: „Avem probabil câteva sute de mii de bugetari în plus”
Într-un discurs susținut în fața colegilor de partid, fostul premier a criticat dimensiunea aparatului bugetar și dezechilibrele de pe piața muncii. Potrivit acestuia, România nu își mai permite să mențină actualul nivel al angajărilor în sectorul public.
Bolojan cere viitorului guvern să aibă curajul să facă disponibilizări
Ilie Bolojan nu s-a oprit însă aici. El a susținut că administrația publică trebuie să fie reorganizată, iar posturile care nu sunt necesare să fie eliminate. Acesta a transmis că viitorul executiv ar trebui să continue măsurile de reducere a aparatului bugetar.
Mesajul vine în contextul discuțiilor despre eficientizarea administrației publice și reducerea cheltuielilor bugetare, măsuri care au fost promovate și în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului.
Ce măsuri a adoptat Guvernul Bolojan pentru reducerea cheltuielilor bugetare
În perioada mandatului său de premier, Guvernul a adoptat OUG nr. 7/2026, act normativ care a vizat reducerea cheltuielilor bugetare și reorganizarea posturilor atât în administrația publică locală, cât și la nivel central.
Măsurile au inclus desființarea a zeci de mii de posturi, atât vacante, cât și ocupate, din administrația locală și centrală. Totodată, ordonanța a prevăzut reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală, cu anumite excepții sectoriale.