Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 13:18

Ilie Bolojan lansează un nou atac la adresa bugetarilor români. Fostul premier susține că aproape 200.000 de angajați sunt în plus față de ce ne putem permite. În ciuda declarațiilor făcute de fostul șef al Guvernului, cifrele arată că, în perioada în care a condus Guvernul, numărul de bugetari care ar fi în plus, a fost redus doar cu 64 de mii.

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