Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 11:49

De la șpăgi de sute de mii de euro la contracte publice cu prețuri umflate de până la 31 de ori și presupuse intervenții politice pentru obținerea unor despăgubiri de milioane de lei. DNA prezintă bilanțul primelor luni ale noului procuror-șef, Viorel Cerbu: peste 383 de milioane de lei în bani și bunuri puse sub sechestru, 1.315 dosare soluționate și peste 270 de persoane trimise în judecată.

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