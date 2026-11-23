Corupție la vamă, în companii de stat și la Guvern. Ce arată bilanțul DNA
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De la șpăgi de sute de mii de euro la contracte publice cu prețuri umflate de până la 31 de ori și presupuse intervenții politice pentru obținerea unor despăgubiri de milioane de lei. DNA prezintă bilanțul primelor luni ale noului procuror-șef, Viorel Cerbu: peste 383 de milioane de lei în bani și bunuri puse sub sechestru, 1.315 dosare soluționate și peste 270 de persoane trimise în judecată.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut public bilanțul activității din primele luni ale noului mandat, prezentând 18 cazuri relevante care ilustrează amploarea și complexitatea anchetelor de corupție. De la rețele de colectare a mitei în vămi și protecție oferită de inspectori fiscali, până la contracte supraevaluate la companii de stat și presupuse intervenții la nivelul Guvernului, procurorii au investigat mecanisme prin care bani publici și sume importante provenite din infracțiuni ar fi fost direcționate către grupuri de interese.
Potrivit datelor prezentate de instituție, procurorii au avut în lucru 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluționate, iar 3.288 se află încă în instrumentare. În urma anchetelor, au fost trimiși în judecată peste 270 de inculpați.
Unul dintre cele mai importante rezultate financiare ale perioadei îl reprezintă instituirea de măsuri asigurătorii asupra unor bani și bunuri în valoare de peste 383 de milioane de lei, sumă care depășește cu mai mult de 100 de milioane de lei bugetul anual al DNA.
Totodată, în dosarele trimise în judecată de procurorii anticorupție, instanțele au dispus definitiv confiscarea a aproximativ 86 de milioane de lei și acordarea unor despăgubiri de circa 265 de milioane de lei.
Rețele de mită la vamă și protecție fiscală contra cost
Printre dosarele prezentate în bilanț se numără ancheta privind presupusa rețea de corupție de la Halmeu, unde conducerea structurilor de poliție de frontieră și vamă ar fi organizat un sistem de colectare a mitei pe trei niveluri.
Potrivit anchetatorilor, șoferii ar fi plătit între 50 și 1.900 de euro pentru fiecare vehicul, iar o parte din bani ar fi ajuns periodic la superiori. În cadrul anchetei au fost efectuate percheziții la 96 de adrese. La unul dintre șefii structurii ar fi fost descoperită suma de peste 300.000 de euro. Dosarul vizează 49 de inculpați, dintre care 14 au fost arestați preventiv.
Un alt mecanism investigat de DNA privește presupusa protecție oferită de inspectori fiscali unor oameni de afaceri, în schimbul unor plăți lunare de 2.000 de euro. În acest fel, controalele ar fi fost evitate, iar sesizările penale ar fi fost blocate, inclusiv într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 5,5 milioane de lei.
Procurorii au mai investigat și o presupusă fraudă privind rambursări de TVA în valoare de 21 de milioane de lei, pentru care ar fi fost solicitat un comision de 1,5 milioane de euro, disimulat prin contracte fictive de consultanță.
Contracte de stat cu prețuri de până la 31 de ori mai mari
Bilanțul DNA include și anchete privind presupuse fraude în achizițiile unor companii de stat. Potrivit procurorilor, prin achiziții directe și documente false, fonduri publice ar fi ajuns la societăți controlate de un grup infracțional, în urma unor contracte încheiate la prețuri de până la nouă ori mai mari decât cele reale și, în anumite situații, chiar de 31 de ori mai mari.
Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 120 de milioane de lei.
Dimensiune internațională are și ancheta privind contractele de asistență portuară pentru nave militare NATO, în care banii ar fi circulat prin intermediul unor firme din România, Norvegia, Germania și Regatul Unit. Investigația este desfășurată printr-o echipă comună de anchetă, cu sprijinul Eurojust.
Secretar general adjunct al Guvernului, trimis în judecată
Printre cele 18 cazuri prezentate de DNA se află și dosarul în care un secretar general adjunct al Guvernului este acuzat că și-ar fi folosit influența politică pentru ca o societate comercială să obțină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei.
Procurorii investighează modul în care ar fi fost exercitată această influență pentru obținerea unui avantaj financiar, iar persoana vizată a fost trimisă în judecată.
Alte anchete prezentate în bilanț vizează inclusiv plata unor cantități de păcură din bugetul unei administrații locale, fără ca produsele să mai fie livrate, precum și declararea fictivă a unor mii de tone de fier vechi drept ambalaje, pentru evitarea plății taxelor de mediu.
DNA își schimbă strategia: urmărirea banilor încă de la începutul anchetei
Pentru investigarea acestor mecanisme, procurorii au utilizat supravegherea tehnică autorizată de judecător, percheziții informatice simultane, investigații financiare și instrumente de cooperare judiciară internațională.
Procurorul-șef al DNA, Ioan Viorel Cerbu, susține că lupta anticorupție trebuie să depășească identificarea momentului în care este oferită sau primită mita și să urmărească întregul circuit financiar.
„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora și în bani mutați prin mai multe țări”, a declarat șeful DNA.
Pentru perioada următoare, instituția anunță o reorganizare a activității, cu accent pe identificarea și blocarea fluxurilor financiare încă din primele etape ale anchetelor. Planul include reducerea numărului de structuri de conducere, eficientizarea deciziilor și utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale, pentru analiza volumelor mari de contracte și documente.
DNA funcționează cu mai puțini procurori decât prevede schema
Bilanțul scoate în evidență și deficitul de personal al instituției. DNA are 149 de procurori din cele 195 de posturi prevăzute și aproximativ 288 de ofițeri de poliție judiciară.
În aceste condiții, fiecare procuror care desfășoară activitate de urmărire penală a gestionat, în medie, aproape 47 de dosare.
Raportul integral privind activitatea DNA poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată rezultatelor: https://www.dna.ro/results.xhtml.
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