Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, după ce ar fi vândut ketamină și substanțe cristaline 2-MMC și 3-CMC în județul Constanța, inclusiv în apropierea unui club din stațiunea Mamaia. Suspectul se sustrage urmăririi penale, iar procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă în lipsă a acestuia, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Română.
Droguri vândute în apropierea unui club din Mamaia
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională a tânărului, cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în luna august 2026, când tânărul ar fi procurat, deținut și comercializat diferite cantități de substanțe interzise în județul Constanța.
Sumele solicitate pentru drogurile comercializate ar fi fost cuprinse între 900 și 1.000 de lei, conform anchetatorilor.
Ce au solicitat procurorii DIICOT
Substanțele interzise pe care tânărul le-ar fi comercializat au fost confiscate de anchetatori pe parcursul cercetărilor, potrivit Poliției Române.
La data de 18 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă în lipsă a persoanei cercetate. Măsura a fost solicitată în contextul în care tânărul se sustrage urmăririi penale.
Poliția Română subliniază că persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Ancheta este instrumentată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, cu sprijinul polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța.