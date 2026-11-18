Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 16:26

Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, după ce ar fi vândut ketamină și substanțe cristaline 2-MMC și 3-CMC în județul Constanța, inclusiv în apropierea unui club din stațiunea Mamaia. Suspectul se sustrage urmăririi penale, iar procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă în lipsă a acestuia, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Română.

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