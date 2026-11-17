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Justitie· 1 min citire
Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arest. Decizia judecătorilor de la Tribunalul Ilfov
Publicat17 nov. 2026, 07:28
Actualizat17 nov. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Tribunalul Ilfov urmează să decidă marți dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv sau va fi plasat sub o măsură mai blândă, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Pronunțarea a fost amânată după ședința de judecată de luni, în urma retragerii avocatului lui Ionel Rusen din dosar. Până la decizia instanței, Georgescu rămâne în arestul central.
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