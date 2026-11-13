Vlad Pascu, judecat pentru trafic de droguri de mare risc. Consuma de la vârsta de 13 ani

Publicat 13 nov. 2026, 17:55 Actualizat 13 nov. 2026, 17:56 Sursă Realitatea PLUS

Vlad Pascu ajunge din nou în fața judecătorilor! Tânărul condamnat la zece ani de închisoare după tragedia de la 2 Mai va fi judecat și pentru trafic de droguri de mare risc! Potrivit rechizitoriului, Vlad Pascu a ajuns să consume droguri de la 13 ani, de la cele de risc la cele de mare risc: cannabis, cocaină, amfetamină, fentanyl sau oxycodonă. Iar acuzațiile se extind și asupra mamei sale! Miruna Pascu este acuzată că ar fi amenințat o martoră pentru a o împiedica să facă dezvăluiri în fața procurorilor. Vlad Pascu a contestat începerea judecății în acest dosar.

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