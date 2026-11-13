Vlad Pascu, judecat pentru trafic de droguri de mare risc. Consuma de la vârsta de 13 ani

Vlad Pascu ajunge din nou în fața judecătorilor! Tânărul condamnat la zece ani de închisoare după tragedia de la 2 Mai va fi judecat și pentru trafic de droguri de mare risc! Potrivit rechizitoriului, Vlad Pascu a ajuns să consume droguri de la 13 ani, de la cele de risc la cele de mare risc: cannabis, cocaină, amfetamină, fentanyl sau oxycodonă. Iar acuzațiile se extind și asupra mamei sale! Miruna Pascu este acuzată că ar fi amenințat o martoră pentru a o împiedica să facă dezvăluiri în fața procurorilor. Vlad Pascu a contestat începerea judecății în acest dosar.
Mama lui Vlad Pascu, vizată de anchetă: a amenințat un martor
Procurorii îl acuză de trafic de droguri de mare risc, dar și că ar fi pus la dispoziție propria locuință pentru consumul de substanțe interzise. În dosar apar mărturii despre petreceri la care s-ar fi consumat cocaină, cannabis și alte droguri. De altfel, tinerii care participau la petrecerile cu droguri se postau pe rețelele sociale.
Vizată de anchetă este și mama lui. Miruna Pascu ar fi încercat să intimideze o martoră cu publicarea unor imagini compromițătoare. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi vrut ca tânăra să nu dezvăluie informații despre anturajul fiului său.
Mai mult, de-a lungul anchetei dovezile și mărturiile obținute de procurorii DIICOT arată că mama lui Vlad știa foarte bine nu doar că fiul ei obișnuia să consume droguri, dar și că organiza petreceri cu stupefiante în casele deținute de femeie.
„Da, cunoștea, pentru că Vlad mi-a povestit că se mai certa cu mama lui la telefon, pentru că mama lui îi reproșa consumul de droguri. Am asistat într-o împrejurare când mama lui Vlad l-a sunat pe acesta și i-a reproșat că a consumat droguri în apartamentul de pe str. Uruguay, unde era instalată o cameră de supraveghere pe care mama lui Vlad ne văzuse și pe mine și pe Vlad având un comportament specific consumului de droguri.”
Sursa: dosar DIICOT
Este declarația unui prieten din anturajul lui Vlad Pascu, martor în dosarul DIICOT.