Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune

Publicat 12 nov. 2026, 12:56 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Procurorii DIICOT au finalizat cercetarea și au trimis în judecată dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, potrivit Realitatea Plus. Dosarul este trimis la Tribunalul Ilfov, iar apărarea cere control judiciar sau arest la domiciliu. Ionel Rusen, considerat complice, este vizat în același dosar. Georgescu este în arest de 45 de zile, iar Tribunalul București a decis ca el să poată fi judecat în arest la domiciliu. Decizia finală va fi luată la Curtea de Apel București.

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