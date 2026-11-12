Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune

Procurorii DIICOT au finalizat cercetarea și au trimis în judecată dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, potrivit Realitatea Plus. Dosarul este trimis la Tribunalul Ilfov, iar apărarea cere control judiciar sau arest la domiciliu. Ionel Rusen, considerat complice, este vizat în același dosar. Georgescu este în arest de 45 de zile, iar Tribunalul București a decis ca el să poată fi judecat în arest la domiciliu. Decizia finală va fi luată la Curtea de Apel București.
Finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a dosarului care îl vizează pe Călin Georgescu reprezintă un moment important în acest caz. Decizia procurorilor DIICOT de a închide cercetarea și de a sesiza instanța arată că aceștia consideră că probele strânse în timpul anchetei sunt suficiente pentru a susține acuzațiile în fața judecătorilor, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Ionela Arcanu.
Din acest moment începe etapa procesului propriu-zis, în care acuzarea și apărarea își vor susține argumentele în fața instanței. Procurorii DIICOT solicită ca Călin Georgescu să rămână în arest pe perioada judecării cauzei, aceeași măsură fiind cerută și în cazul lui Ionel Rusen, omul de afaceri considerat complice în dosar.
De cealaltă parte, avocații lui Georgescu încearcă să obțină înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, fie control judiciar, fie arest la domiciliu.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Ilfov, instanța care va analiza cauza pe fond. Reamintim că Călin Georgescu se află în arest de 45 de zile, iar recent Tribunalul București a decis că acesta poate fi judecat în arest la domiciliu.
Decizia definitivă privind situația sa preventivă urmează să fie luată de Curtea de Apel București.