Cum poate fi redus riscul de amputație la persoanele cu diabet zaharat

La persoanele cu diabet zaharat, ateroscleroza poate provoca îngustarea sau blocarea arterelor membrelor inferioare, afectând inclusiv vasele de sânge situate sub genunchi. Circulația deficitară poate provoca dureri la nivelul picioarelor, apariția unor răni care se vindecă greu și, în cazurile avansate, poate duce la complicații severe, cu risc de amputație.
În prezent, chiar și obstrucțiile arteriale complexe pot fi tratate prin metode moderne de revascularizare, care urmăresc restabilirea circulației sângelui către țesuturile afectate. În anumite cazuri, pot fi realizate proceduri hibride, care combină chirurgia vasculară cu tehnicile endovasculare minim invazive. Aceste intervenții pot favoriza vindecarea leziunilor, pot ameliora simptomele și pot reduce riscul de amputație. Colaborarea dintre chirurgii vasculari și cardiologii intervenționiști este esențială pentru abordarea acestor cazuri complexe.
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