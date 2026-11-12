Cum poate fi redus riscul de amputație la persoanele cu diabet zaharat

Scris de Catalina Anghel Publicat: 12 nov. 2026, 13:15

La persoanele cu diabet zaharat, ateroscleroza poate provoca îngustarea sau blocarea arterelor membrelor inferioare, afectând inclusiv vasele de sânge situate sub genunchi. Circulația deficitară poate provoca dureri la nivelul picioarelor, apariția unor răni care se vindecă greu și, în cazurile avansate, poate duce la complicații severe, cu risc de amputație.

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