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Medici care fac minuni· 1 min citire

Investigația care arată cât de sănătoase sunt oasele

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 09:15

Scăderea densității minerale osoase poate evolua fără simptome și poate fi descoperită înainte de apariția unei fracturi. Metoda standard pentru măsurarea densității osoase este osteodensitometria prin absorbție duală cu raze X, pe scurt DEXA. Investigația este recomandată pentru depistarea osteoporozei și poate contribui, alături de ceilalți factori de risc, la estimarea probabilității de apariție a fracturilor.

Examinarea DEXA este neinvazivă, nedureroasă și utilizează o doză foarte redusă de radiații. Procedura este rapidă, iar valorile obținute oferă medicului informații importante despre densitatea minerală osoasă. Interpretate împreună cu vârsta, istoricul medical și ceilalți factori de risc, rezultatele ajută la stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății osoase și, atunci când este cazul, a tratamentului potrivit.

Aflați mai mult despre investigația DEXA, când este recomandată și ce informații oferă, de la Dr. Claudia Haralambie, medic specialist reumatologie la SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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