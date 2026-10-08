Medici care fac minuni· 1 min citire
Investigația care arată cât de sănătoase sunt oasele
Scăderea densității minerale osoase poate evolua fără simptome și poate fi descoperită înainte de apariția unei fracturi. Metoda standard pentru măsurarea densității osoase este osteodensitometria prin absorbție duală cu raze X, pe scurt DEXA. Investigația este recomandată pentru depistarea osteoporozei și poate contribui, alături de ceilalți factori de risc, la estimarea probabilității de apariție a fracturilor.
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