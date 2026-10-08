Investigația care arată cât de sănătoase sunt oasele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 09:15

Scăderea densității minerale osoase poate evolua fără simptome și poate fi descoperită înainte de apariția unei fracturi. Metoda standard pentru măsurarea densității osoase este osteodensitometria prin absorbție duală cu raze X, pe scurt DEXA. Investigația este recomandată pentru depistarea osteoporozei și poate contribui, alături de ceilalți factori de risc, la estimarea probabilității de apariție a fracturilor.

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