Ce trebuie să știi despre o operație la ficat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 oct. 2026, 08:41

O intervenție de chirurgie hepatică presupune o pregătire atentă înainte de operație, astfel încât echipa medicală să cunoască starea generală a pacientului și modul în care funcționează ficatul. Evaluarea preoperatorie poate include analize de sânge, investigații imagistice și alte examinări recomandate în funcție de afecțiunea tratată și de particularitățile fiecărui caz.

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