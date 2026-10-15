Ce trebuie să știi despre o operație la ficat

O intervenție de chirurgie hepatică presupune o pregătire atentă înainte de operație, astfel încât echipa medicală să cunoască starea generală a pacientului și modul în care funcționează ficatul. Evaluarea preoperatorie poate include analize de sânge, investigații imagistice și alte examinări recomandate în funcție de afecțiunea tratată și de particularitățile fiecărui caz.
Înainte de intervenție este necesar și consultul preanestezic, iar în anumite situații pot fi recomandate evaluări suplimentare, inclusiv cardiologice. După operație, pacientul este monitorizat atent în perioada imediat postoperatorie, iar recuperarea continuă ulterior sub supravegherea echipei medicale. Durata spitalizării și ritmul recuperării diferă în funcție de tipul intervenției și de evoluția pacientului.
Aflați mai mult despre pregătirea pentru o operație la ficat și despre perioada de după intervenție de la Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.
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