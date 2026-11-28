Cunoscutul cântăreț de muzică populară Florin Grigore a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o fetiță de 13 ani. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce camerele de supraveghere ar fi surprins momentul în care artistul atinge copila în zonele intime.
Potrivit informațiilor din acest caz, incidentul ar fi avut loc la finalul unei emisiuni găzduite de interpret. Bărbatul ar fi atins-o pe fată în zona feselor, ar fi luat-o în brațe și ar fi sărutat-o pe obraz, iar o persoană apropiată fetei a povestit că artistul ar fi invitat-o chiar la el acasă, potrivit Realitatea Plus. Fetița este și ea cântăreață de muzică populară și ar fi participat de mai multe ori la emisiunile lui Florin Grigore. Surse apropiate anchetei susțin că cei doi se cunoșteau de mult timp și că bărbatul ar fi sprijinit-o în carieră.
Polițiștii s-au sesizat din oficiu la 1 noiembrie 2026, iar „din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data menționată, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituții, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă”, a transmis Poliția Capitalei.
Bărbatul a fost reținut pe 26 noiembrie, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă.
Anchetatorii verifică împrejurările în care s-au petrecut faptele, iar dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.
După apariția imaginilor, Florin Grigore ar fi fost concediat, potrivit Realitatea Plus.
Potrivit Știrile Kanal D, numele lui Florin Grigore ar mai fi apărut într-o controversă asemănătoare. În 2012, când era profesor de religie la un liceu din București, interpretul ar fi fost acuzat că a avut o relație cu o elevă minoră. Dosarul a fost însă clasat în 2016.