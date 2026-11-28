Publicat 28 nov. 2026, 10:42 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Cunoscutul cântăreț de muzică populară Florin Grigore a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o fetiță de 13 ani. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce camerele de supraveghere ar fi surprins momentul în care artistul atinge copila în zonele intime.

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