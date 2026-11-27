Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 22:45

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care introduce Sistemul Electronic de Raportare a stocurilor de medicamente. Toate farmaciile vor trebui să se înregistreze în platformă și să transmită informații în timp real despre medicamentele disponibile.

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