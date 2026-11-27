Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care introduce Sistemul Electronic de Raportare a stocurilor de medicamente. Toate farmaciile vor trebui să se înregistreze în platformă și să transmită informații în timp real despre medicamentele disponibile.
Ministerul Sănătății pregătește introducerea unui sistem electronic prin care va putea urmări în timp real stocurile de medicamente din farmaciile din România. Proiectul de ordonanță de urgență care stabilește cadrul legal pentru funcționarea platformei a fost pus vineri în transparență decizională, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete.
Potrivit propunerii, toate farmaciile vor avea obligația să se înregistreze în noul sistem și să raporteze permanent cantitățile de medicamente pe care le au disponibile. Autoritățile urmăresc astfel să obțină date mai precise, să observe din timp eventualele probleme de aprovizionare și să poată interveni atunci când apar întreruperi în disponibilitatea medicamentelor.
„Am pus astăzi în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență prin care realizăm cadrul legal al Sistemului Electronic de Raportare (SER) a stocurilor de medicamente. Vreau să avem o imagine corectă, în timp real, a stocurilor de medicamente din farmaciile din România, să identificăm din timp problemele de aprovizionare și să putem interveni rapid atunci când apar discontinuități”, a declarat, pe Facebook, Rogobete.
Toate farmaciile vor fi conectate la platforma Ministerului Sănătății
Noul sistem va face legătura directă între farmacii și Ministerul Sănătății, iar raportarea stocurilor va deveni obligatorie pentru toate unitățile farmaceutice.
Ministrul susține că platforma va reduce erorile care apar în prezent în transmiterea informațiilor și va permite autorităților să urmărească nu doar cantitățile totale existente la nivel național, ci și disponibilitatea efectivă a medicamentelor în farmacii.
„Toate farmaciile vor avea obligația de a se înregistra în această platformă și de a raporta în timp real stocurile de medicamente, reducând astfel erorile de raportare existente în prezent. Mai mult, automatizăm procesele de autorizare și aprobare a farmaciilor, eliminăm dosarele pe suport hârtie și reducem timpul de soluționare a solicitărilor”, a precizat Alexandru Rogobete.
Ministerul va prelua automat date de la mai multe instituții
Proiectul prevede și automatizarea procedurilor administrative pentru autorizarea și aprobarea farmaciilor. Dosarele pe suport hârtie ar urma să fie eliminate, iar solicitările să fie soluționate într-un timp mai scurt.
Pentru funcționarea sistemului, Ministerul Sănătății va utiliza mecanisme de interoperabilitate între platformele informatice ale mai multor instituții. Astfel, informațiile necesare vor fi preluate automat de la Colegiul Farmaciștilor din România, Registrul Comerțului, Inspecția Muncii și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
„Prin interoperabilitatea sistemelor informatice, Ministerul Sănătății va prelua automat informațiile necesare de la Colegiul Farmaciștilor din România, Registrul Comerțului, Inspecția Muncii și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Trebuie să știm nu doar ce cantități de medicamente există la nivel național, ci și care este disponibilitatea lor efectivă în farmacii”, a mai transmis ministrul Sănătății.