Șefii curților de apel cer soluții pentru deficitul de judecători și reducerea volumului de muncă. Ce schimbări sunt vizate
Ciocan judecător/ Foto: Profimedia
Președinții curților de apel din România au stabilit șase direcții strategice pentru eficientizarea managementului judiciar, printre care evaluarea sistemului de normare a cauzelor, organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor, specializarea completurilor de judecată și consolidarea statutului profesional al magistraților și al personalului auxiliar. Propunerile au fost formulate în cadrul întâlnirii desfășurate la Craiova, în perioada 25–27 noiembrie 2026, cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Ministerului Justiției, conform unui comunicat de presă transmis vineri, 27 noiembrie, de CSM.
Potrivit comunicatului transmis vineri, 27 noiembrie, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), reuniunea a adus la aceeași masă judecători cu funcții de conducere și reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul judiciar, fiind analizate probleme actuale privind organizarea și funcționarea instanțelor.
Deficitul de judecători și volumul de dosare, printre principalele probleme ale instanțelor
Una dintre principalele direcții stabilite de președinții curților de apel vizează evaluarea sistemului de normare a cauzelor, introdus recent, și identificarea unor soluții pentru echilibrarea volumului de activitate al instanțelor. Concret, participanții susțin că efectele sistemului de normare trebuie analizate periodic, inclusiv prin raportare la durata procedurilor și la calitatea actului de justiție.
Totodată, aceștia atrag atenția că instanțele trebuie să gestioneze și cauze urgente, care impun intervenții rapide pentru protejarea unor drepturi fundamentale, chiar dacă acestea presupun un efort suplimentar față de limitele stabilite prin normare.
În comunicatul CSM sunt menționate explicit procesele prin care se solicită obligarea statului să asigure, în timp util, tratamentul medical necesar persoanelor cu afecțiuni grave, inclusiv oncologice, cauzele privind interesul superior al minorilor și cererile de suspendare a executării silite. Reprezentanții instanțelor consideră că acest efort trebuie luat în calcul atât la evaluarea sistemului de normare, cât și la stabilirea necesarului de personal.
O altă solicitare vizează suplimentarea resurselor umane, inclusiv prin asigurarea unui număr adecvat de asistenți ai judecătorilor și grefieri, dar și identificarea unor soluții legislative pentru reducerea numărului de cauze repetitive.
În acest context, președinții curților de apel solicită organizarea concursurilor de promovare pe loc a judecătorilor, atât pentru asigurarea predictibilității carierei profesionale, cât și pentru acoperirea deficitului de personal de la instanțele superioare.
Hotărâri judecătorești mai clare și mai concise
O altă direcție strategică privește modul de redactare a hotărârilor judecătorești. Participanții la reuniune susțin că accentul trebuie pus pe calitatea motivării, nu pe lungimea acesteia. Raționamentul judecătorului ar trebui exprimat clar, coerent și într-o manieră ușor de înțeles pentru destinatarii actului de justiție.
De asemenea, se urmărește dezvoltarea unei abordări unitare, la toate gradele de jurisdicție, în ceea ce privește exigențele motivării hotărârilor, prin eliminarea repetițiilor și concentrarea asupra argumentelor esențiale. Această abordare trebuie să respecte, în același timp, toate garanțiile dreptului la un proces echitabil.
Specializarea judecătorilor și a completurilor de judecată
Președinții curților de apel consideră necesară trecerea de la o specializare formală la una efectivă, care să valorifice competențele și experiența profesională a judecătorilor. În acest sens, se propune corelarea specializării cu pregătirea profesională continuă și cu nevoile concrete ale instanțelor.
O atenție deosebită este acordată specializării completurilor de judecată în domenii și materii specifice, în funcție de natura și volumul dosarelor, particularitățile fiecărei instanțe și resursele umane disponibile. Obiectivele urmărite sunt creșterea calității actului de justiție și asigurarea unei jurisprudențe mai predictibile.
Pregătire managerială pentru președinții de instanțe
O altă direcție convenită privește consolidarea pregătirii profesionale a judecătorilor care ocupă funcții de conducere. Participanții susțin dezvoltarea unor programe coerente de formare managerială, adaptate specificului activității judiciare. Acestea ar trebui să fie disponibile atât înainte de preluarea funcțiilor de conducere, cât și pe parcursul exercitării lor. Totodată, se urmărește promovarea unei culturi manageriale bazate pe responsabilitate, transparență, dialog și echitate.
În paralel, formarea profesională continuă a tuturor judecătorilor ar urma să includă componente referitoare la organizarea judiciară, managementul instanțelor și responsabilitatea instituțională. Scopul, spun aceștia, este dezvoltarea unei culturi organizaționale comune, fundamentate pe cooperare și solidaritate, fără afectarea independenței individuale a judecătorilor.
Ce solicitări vizează statutul judecătorilor și al grefierilor
Ultima direcție strategică se referă la consolidarea statutului profesional al judecătorilor, al personalului auxiliar de specialitate și al personalului conex. Președinții curților de apel susțin necesitatea menținerii stabilității statutare, a predictibilității carierei și a unor garanții corespunzătoare responsabilităților specifice activității judiciare.
De asemenea, aceștia consideră necesară continuarea dialogului instituțional cu autoritățile competente pentru identificarea soluțiilor legislative, administrative și bugetare care să consolideze statutul tuturor categoriilor de personal din instanțe.
Mesajul președinților curților de apel
În concluzia comunicatului, CSM subliniază că eficientizarea managementului instanțelor trebuie privită în legătură directă cu independența justiției și calitatea actului de justiție. Mesajul transmis este că responsabilitatea pentru buna funcționare a instanțelor nu poate fi transferată exclusiv asupra judecătorilor și a personalului auxiliar, în condițiile în care există probleme structurale care țin de resursele asigurate de stat.
Cine a participat la întâlnirea de la Craiova
Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentată de președinta instanței supreme, judecătoarea Lia Savonea.
Din partea CSM au participat președintele Consiliului, judecătorul Liviu Odagiu, judecătorii Denisa Stănișor, Elena Costache, Alin Ene și Claudiu Drăgușin, membri aleși ai Secției pentru judecători, precum și reprezentanții societății civile Ioan Sas și Fănel Mihalcea.
Ministerul Justiției a fost reprezentat de ministrul Radu Marinescu. Au mai participat judecătorul Cătălin Oancea, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, și judecătorul Adrian Remus Ghiculescu, directorul Școlii Naționale de Grefieri, alături de președinții curților de apel.
La reuniune au participat conducerile următoarelor instanțe:
Curtea de Apel Alba Iulia – judecător Oana-Maria Petrașcu;
Curtea de Apel Bacău – judecător Ionela-Diana Pătrașc-Bălan;
Curtea de Apel Brașov – judecător Daniela Niculeasa;
Curtea de Apel București – judecător Georgeana Viorel;
Curtea de Apel Cluj – judecător Dana Cristina Gîrbovan;
Curtea de Apel Constanța – judecător Gabriel Mustață;
Curtea de Apel Craiova – judecător Manuela Cristina Berceanu;
Curtea de Apel Galați – judecător Adinan Halil;
Curtea de Apel Iași – judecător Anda Crișu-Ciocîntă;
Curtea de Apel Oradea – judecător Florica Roman;
Curtea de Apel Pitești – judecător Mihai Bogdan Mateescu;
Curtea de Apel Ploiești – judecător Oliviu Corneliu Șologon;
Curtea de Apel Suceava – judecător Anca Cazacu;
Curtea de Apel Timișoara – judecător Maria-Cristina Dica;
Curtea de Apel Târgu Mureș – judecător Teodora Albu;
Curtea Militară de Apel – judecător Petre Valentin Bădița.
Comunicatul integral poate fi consultat AICI.
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