Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 nov. 2026, 11:56

Președinții curților de apel din România au stabilit șase direcții strategice pentru eficientizarea managementului judiciar, printre care evaluarea sistemului de normare a cauzelor, organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor, specializarea completurilor de judecată și consolidarea statutului profesional al magistraților și al personalului auxiliar. Propunerile au fost formulate în cadrul întâlnirii desfășurate la Craiova, în perioada 25–27 noiembrie 2026, cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Ministerului Justiției, conform unui comunicat de presă transmis vineri, 27 noiembrie, de CSM.

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