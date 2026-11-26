Procurorii DIICOT au solicitat, joi, 26 noiembrie, arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și a altor șapte persoane reținute în mega-dosarul de șantaj și camătă, proxenetism și trafic de persoane, în care au fost puși sub acuzare. Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor ar fi folosit amenințări, intimidări și constrângeri pentru a controla contractele unor interpreţi de muzică lăutărească şi manele și pentru a obține bani din activitățile acestora.
În urma celor 45 de percheziții domiciliare efectuate miercuri, 25 noiembrie, în București și în alte șase județe, anchetatorii au ridicat sume de bani în lei și valută, în echivalentul a aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a trei autoturisme de lux, potrivit unui comunicat transmis joi, 26 noiembrie, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Ce acuzații le sunt aduse fraților Cămătaru
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, miercuri, 25 noiembrie, reținerea a nouă inculpați, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
Joi, 25 noiembrie, anchetatorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a celor nouă persoane.
Potrivit DIICOT, începând cu anul 2025, în București și județul Ilfov s-ar fi constituit și ar fi acționat două grupări infracționale organizate, interdependente și cu membri comuni, care urmăreau obținerea unor importante sume de bani prin controlarea activității profesionale a unor interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național. Anchetatorii susțin că membrii grupărilor ar fi recurs la intimidări, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență pentru a-i determina pe artiști să accepte condițiile impuse și pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți.
Artiștii ar fi fost obligați să cânte gratuit la evenimentele organizate de grupare
Conform procurorilor DIICOT, membrii grupărilor ar fi solicitat și așa-numite „taxe de protecție”, sub pretextul furnizării unor servicii de pază. În același timp, ar fi obținut venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituția în Germania și Elveția. În ceea ce privește controlul asupra activității artiștilor, anchetatorii susțin că suspecții ar fi exercitat presiuni pentru ca aceștia să participe la evenimentele organizate în cluburile aflate sub controlul grupării și să nu accepte colaborări cu alți organizatori. Probele administrate ar fi arătat că anumite persoane erau plasate în apropierea artiștilor pentru a le supraveghea activitatea, pentru a păstra legătura cu aceștia și pentru a se asigura că respectă indicațiile primite.
Potrivit DIICOT, în sezonul estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost constrânși, prin amenințări cu acte de violență, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival care concura cu activitățile desfășurate în localurile controlate de grupare. Mai mult, anchetatorii susțin că participarea unor artiști la anumite spectacole ar fi fost condiționată de acceptarea obligației de a cânta gratuit la evenimentele organizate de gruparea infracțională.
Într-un alt caz, prin amenințări și intimidări repetate, coordonatorii grupărilor ar fi determinat o persoană vătămată să presteze servicii muzicale în condițiile stabilite unilateral, fără să primească bani sau în schimbul unor onorarii considerabil mai mici decât cele practicate în mod obișnuit.
Cum ar fi funcționat, de fapt, mecanismul de camătă și șantaj
Investigațiile au mai scos la iveală că unii dintre membrii grupărilor ar fi acordat în mod repetat împrumuturi cu dobândă, fără să fie autorizați în acest sens. Ulterior, victimele ar fi fost constrânse să restituie atât sumele împrumutate, cât și dobânzile aferente, prin amenințări cu acte de violență și cu săvârșirea unor infracțiuni împotriva lor sau a familiilor acestora.
DIICOT susține că, într-unul dintre cazuri, un suspect s-ar fi deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi cedeze un autoturism de lux, a cărui valoare era mult mai mare decât suma împrumutată.
45 de percheziții în București și șase județe. Mai multe persoane, reținute în dosarul Cămătarilor
Operațiunea desfășurată miercuri a cuprins 45 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Descinderile au avut loc inclusiv la locuințele fraților Sile și Nuțu Cămătaru, precum și la adresele unor membri ai familiilor acestora. În urma acțiunii, mai multe persoane, printre care cei doi frați, apropiați și rude ale acestora, au fost reținute pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor din anchetă, peste 40 de persoane au calitatea de suspecți în dosar.
Pe numele lui Nedelcu Giani Laurențiu, cunoscut drept Giani, ar fi fost emis un mandat de reținere, însă acesta nu a fost găsit de anchetatori. Procurorii cercetează posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.