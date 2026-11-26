Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 nov. 2026, 11:53

Procurorii DIICOT au solicitat, joi, 26 noiembrie, arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și a altor șapte persoane reținute în mega-dosarul de șantaj și camătă, proxenetism și trafic de persoane, în care au fost puși sub acuzare. Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor ar fi folosit amenințări, intimidări și constrângeri pentru a controla contractele unor interpreţi de muzică lăutărească şi manele și pentru a obține bani din activitățile acestora.

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