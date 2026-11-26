Publicat 26 nov. 2026, 10:18 Actualizat 26 nov. 2026, 10:19

O durere bruscă la nivelul cotului, însoțită de o pocnitură, umflarea zonei și scăderea forței brațului, poate indica o ruptură a tendonului distal al bicepsului. Leziunea apare de obicei în timpul unui efort fizic intens, cum ar fi ridicarea unei greutăți, și poate afecta mișcările obișnuite ale brațului, în special îndoirea cotului și rotirea antebrațului.

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