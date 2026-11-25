„El a avut acest narativ pe toată această perioadă din obsesia de a reduce deficitul cu orice preț, fără să conteze că vorbim de oameni, de pacienți oncologici. Tocmai de asta în proiectul de lege de astă-vară le scădeau salariile, pentru că viziunea lui era impregnată în toate actele pe care le făcea.
În iunie, sper să nu greșesc acum, sfârșit de iunie sau început de iulie, a dat o hotărâre de guvern, Bolojan, prin care a stabilit numărul de locuri și posturi pentru rezidențiatul de anul acesta. Cu câteva săptămâni înainte, nu mai eram deja ministru, a avut multe ieșiri publice, practic a pregătit terenul spunând că producem mai mulți absolvenți decât România are nevoie.
Este noaptea minții. Este revoltător, în condițiile în care spitalele din România au un deficit de 30.000 de oameni. Premierul în funcție, în spitale în care nu se pot acoperi gărzi, în care unii fac mai multe gărzi decât este nevoie pentru că n-are cine să le facă. Și tot respectul pentru ei. Asistente care în loc să îngrijească trei, patru pacienți noaptea îngrijesc 40 de pacienți.
Deci un sistem cu o presiune mare pe resursa umană. Tu ca premier în funcție să spui că producem prea mulți rezidenți. Este aberant. Asta arată de fapt lipsa lui de viziune pentru dezvoltarea acestei țări și în principiu pentru sistemul de sănătate. Și atunci a dat hotărârea aia de guvern în care a subdimensionat numărul de locuri și ăsta e rezultatul. Peste 800, 844 dacă nu greșesc, au punctajul de trecere și bravo lor, dar nu mai au locuri”