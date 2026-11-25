Publicat 25 nov. 2026, 21:35 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Sănătății susține că numărul locurilor pentru rezidențiat a fost stabilit fără să țină cont de deficitul de personal din spitale. Alexandru Rogobete a anunțat suplimentarea locurilor la ATI, UPU și medicină de familie și a explicat cum se va face noua repartiție.

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