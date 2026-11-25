Telefonul lângă pat: afectează somnul sau este doar un mit? Ce spun studiile
Cum îți afectează somnul telefonul ținut lângă pat. Foto/Profimedia
Un telefon lăsat lângă pat, cu ecranul stins și fără notificări, nu are un efect negativ demonstrat asupra somnului. Mai importante sunt obiceiurile de utilizare: verificarea ecranului în timpul nopții sau folosirea telefonului înainte de a adormi.
Nu este nevoie să lași telefonul în altă cameră pentru a avea un somn odihnitor. Dacă rămâne pe noptieră, cu ecranul stins și fără notificări, simpla lui apropiere nu reprezintă un factor dovedit de perturbare a somnului. Mai importante sunt momentele în care îl folosești, sunetele care te pot trezi și obiceiul de a verifica ecranul în timpul nopții.
Telefonul te poate trezi chiar și atunci când nu îl folosești
Un apel sau o notificare primită în timpul nopții poate întrerupe somnul. Uneori, însă, nu doar sunetul este problema, ci și ceea ce faci după ce te-ai trezit: aprinzi ecranul, citești mesajul, răspunzi sau începi să verifici alte aplicații.
O cercetare publicată în 2021, cu titlul „Bedtime smart device usage and accelerometer-measured sleep outcomes in children and adolescents”, a analizat somnul a 467 de copii și adolescenți din Hong Kong. Participanții care au fost treziți de notificări au înregistrat o eficiență a somnului cu 0,71% mai mică și au petrecut cu 2,6 minute mai mult treji după ce adormiseră.
Rezultatele trebuie interpretate în context: studiul a inclus copii și adolescenți, astfel că nu pot fi aplicate automat adulților.
O altă cercetare, „Links Between Objectively-Measured Hourly Smartphone Use and Adolescent Wake Events Across Two Weeks”, a monitorizat 59 de adolescenți pe parcursul a 14 zile. Datele au indicat o asociere între folosirea telefonului în timpul nopții și perioade mai lungi de veghe. Totuși, numărul notificărilor primite nu a explicat în mod clar durata acestor episoade.
Prin urmare, contează nu doar dacă telefonul primește notificări, ci și dacă te trezești, îl iei în mână și începi să îl folosești.
De ce folosirea telefonului înainte de culcare poate întârzia adormirea
Unul dintre obiceiurile care pot afecta odihna este prelungirea timpului petrecut în fața ecranului seara. Mesajele, videoclipurile și rețelele sociale pot face ca ora de culcare să fie amânată, reducând timpul disponibil pentru somn.
Un studiu publicat în octombrie 2026 în revista JAMA Pediatrics, intitulat „Evening Phone Use and Sleep Outcomes Among Youth”, a urmărit 425 de adolescenți. În nopțile în care participanții au folosit telefonul după ora 22:00 mai mult decât în mod obișnuit, durata somnului a fost, în medie, cu 20,05 minute mai scurtă. Adormirea a avut loc cu aproximativ 64,73 de minute mai târziu.
Cercetătorii au identificat o asociere între utilizarea telefonului și modificările somnului, fără să demonstreze că dispozitivul a fost singura cauză.
Lumina emisă de ecrane reprezintă un alt aspect cercetat. Într-un experiment publicat în 2015, „Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness”, participanții care au citit seara de pe un dispozitiv electronic luminos au adormit mai greu decât cei care au folosit o carte tipărită.
De asemenea, un indicator al ritmului biologic asociat secreției de melatonină a apărut cu aproximativ 90 de minute mai târziu. Este important de precizat că experimentul a analizat utilizarea unui dispozitiv electronic pentru citit, nu a unui telefon mobil.
Și locul în care folosești telefonul poate conta. Studiul „Leave your smartphone out of bed”, publicat în 2023 și realizat pe baza datelor a 75 de participanți, a identificat o asociere între utilizarea telefonului în pat și adormirea mai lentă, respectiv un timp mai îndelungat petrecut treaz. Aceeași asociere nu a fost observată în cazul folosirii dispozitivului în afara patului.
Aceste rezultate se referă la comportamentul utilizatorilor și nu demonstrează că un telefon lăsat pe noptieră, fără să fie folosit, afectează somnul.
Este periculos să dormi cu telefonul lângă pernă?
Nu există dovezi care să stabilească faptul că simpla prezență a unui telefon cu ecranul stins și notificările dezactivate provoacă insomnie. Nici nu a fost stabilită o distanță universală pe care toate persoanele trebuie să o respecte în timpul somnului.
Studiile despre utilizarea dispozitivelor electronice nu trebuie confundate cu cercetările despre expunerea la câmpurile electromagnetice produse de telefoanele mobile.
În ceea ce privește această expunere, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) arată că ansamblul dovezilor științifice disponibile nu a stabilit o legătură între utilizarea telefoanelor mobile și problemele de sănătate analizate.
Așadar, nu există o justificare științifică pentru a impune tuturor utilizatorilor o anumită distanță între pat și telefon, exclusiv în scopul îmbunătățirii somnului.
Dacă observi că ai tendința să verifici ecranul în timpul nopții sau să prelungești timpul petrecut pe telefon, îl poți așeza pe o noptieră mai îndepărtată. Este o măsură practică pentru schimbarea obiceiurilor, nu o distanță medicală obligatorie.
Cum poți păstra telefonul în dormitor fără să îți întrerupi somnul
Nu trebuie să renunți la telefon dacă îl folosești ca alarmă sau ai nevoie să îl păstrezi aproape. Câteva modificări ale rutinei de seară pot reduce tentația de a-l verifica și riscul de a fi trezit de notificări.
Iată ce poți încerca:
Oprește folosirea telefonului înainte de culcare. NHS recomandă evitarea telefoanelor, tabletelor și calculatoarelor în ultima oră înainte de somn. Poți înlocui timpul petrecut în fața ecranului cu cititul sau o altă activitate relaxantă.
Setează alarma înainte să te culci. Verifică ora și volumul acesteia, astfel încât să nu mai fie nevoie să folosești telefonul după ce te-ai așezat în pat.
Activează modul Nu deranja sau modul pentru somn. Aceste funcții pot opri notificările și sunetele în timpul nopții. Pe iPhone și Android, setările permit, în funcție de model și versiune, personalizarea apelurilor care pot trece de aceste restricții.
Așază telefonul la o distanță care descurajează verificarea automată. Dacă obișnuiești să îl iei în mână fără un motiv anume, pune-l pe o suprafață aflată dincolo de lungimea brațului.
Urmărește dacă schimbările au efect. Observă dacă te trezești mai rar, dacă adormi mai ușor și dacă simți nevoia să verifici telefonul în timpul nopții.
Scopul acestor măsuri este să limiteze întreruperile și să creeze o rutină de seară mai liniștită, nu să impună reguli rigide privind locul în care trebuie ținut telefonul.
Dacă te trezești noaptea și nu reușești să adormi din nou, evită să verifici în mod repetat ora pe ecran. NHS recomandă să te ridici și să faci o activitate liniștită, revenind în pat atunci când apare senzația de somnolență.
Când este recomandat să ceri sfatul medicului
Dificultățile de somn nu sunt întotdeauna legate de telefon sau de obiceiurile digitale. Dacă problemele persistă, este important să iei în calcul și alte cauze.
Potrivit NHS, este indicat să discuți cu un medic dacă schimbările făcute în rutina de somn nu ajută, dacă insomnia durează de mai multe luni sau dacă oboseala îți afectează activitățile zilnice.
De asemenea, sforăitul puternic, pauzele de respirație observate în timpul somnului, senzația de sufocare sau somnolența excesivă în timpul zilei pot indica o tulburare de respirație în somn și necesită evaluare medicală.
Întrebări frecvente despre telefonul ținut lângă pat
Filtrul de lumină albastră protejează somnul?
Filtrele pentru lumina albastră pot modifica aspectul luminii emise de ecran, dar nu elimină toate efectele utilizării telefonului înainte de culcare. Ele nu înlocuiesc recomandarea de a reduce timpul petrecut în fața ecranului seara.
Modul avion îmbunătățește calitatea somnului?
Modul avion poate opri conexiunile wireless ale telefonului, în funcție de setări, dar nu împiedică folosirea ecranului și nici verificarea aplicațiilor. Nu există dovezi că activarea lui, singură, îmbunătățește somnul.
Alarma funcționează dacă activez modul pentru somn?
Pe iPhone, alarmele setate în aplicația Ceas funcționează separat de modul pentru somn. În cazul telefoanelor Android, comportamentul poate varia în funcție de producător și de versiunea sistemului de operare. Verifică setările și testează alarma înainte de a te baza pe ea.
La ce distanță trebuie ținut telefonul dacă am un dispozitiv medical implantat?
În această situație există recomandări speciale. FDA recomandă păstrarea telefoanelor mobile și a ceasurilor inteligente la o distanță de cel puțin 15 centimetri față de anumite dispozitive medicale implantate, pentru a reduce riscul de interferențe. Această precauție privește dispozitivele medicale și nu reprezintă o regulă generală pentru persoanele fără implanturi.
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