Publicat 25 nov. 2026, 14:15 Actualizat 25 nov. 2026, 14:31

Un telefon lăsat lângă pat, cu ecranul stins și fără notificări, nu are un efect negativ demonstrat asupra somnului. Mai importante sunt obiceiurile de utilizare: verificarea ecranului în timpul nopții sau folosirea telefonului înainte de a adormi.

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