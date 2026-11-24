Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 18:08

Un oficial libian acuză Kievul că a transformat țara într-o țintă a războiului dintre Rusia și Ucraina, după scufundarea unei corvete rusești în apropiere de Benghazi. În același timp, Moscova avertizează asupra escaladării tensiunilor în Marea Baltică.

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