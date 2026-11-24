„Aceasta este o declarație de război”. Revolta unei țări după ce Ucraina a atacat nave rusești în apele sale
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Un oficial libian acuză Kievul că a transformat țara într-o țintă a războiului dintre Rusia și Ucraina, după scufundarea unei corvete rusești în apropiere de Benghazi. În același timp, Moscova avertizează asupra escaladării tensiunilor în Marea Baltică.
Libia acuză Ucraina de agresiune după atacul asupra unei nave rusești
Atacurile Ucrainei asupra navelor rusești aflate în apropierea coastelor Libiei au provocat o reacție vehementă din partea lui Musa al-Koni, membru al Consiliului Prezidențial libian. Oficialul s-a declarat indignat de operațiunea desfășurată în zona portului Benghazi și a susținut că acțiunile Kievului reprezintă o agresiune directă împotriva statului libian, pe care le-a catalogat drept acte de terorism.
„Aceasta este o declarație de război”, a afirmat Musa al-Koni, potrivit agenției libiene de presă LANA. Acesta a condamnat folosirea teritoriului și a apelor teritoriale ale Libiei pentru operațiuni militare care ar putea pune în pericol securitatea țării. Oficialul a cerut adoptarea unor măsuri diplomatice și juridice împotriva celor responsabili.
Reacția vine după ce o corvetă a Marinei ruse, identificată drept Merkury, a fost lovită în portul Benghazi pe 22 noiembrie. Inițial, autoritățile din estul Libiei au anunțat că o explozie s-a produs la bordul unei nave militare rusești aflate în port și au indicat posibilitatea unui atac cu drone. Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că forțele Kievului au desfășurat operațiunea.
Corveta Merkury și un elicopter Ka-27, distruse în operațiunea ucraineană
Potrivit informațiilor prezentate de Zelenski și relatate de Kyiv Independent, Forțele de Apărare ale Ucrainei au acționat împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), folosind șapte drone navale produse în țară.
Ținta principală a fost corveta rusească Merkury, una dintre cele mai noi nave militare ale Federației Ruse, intrată în serviciu în 2023. Nava a fost scufundată, în pofida încercărilor forțelor ruse de a respinge atacul. În aceeași operațiune a fost distrus și un elicopter militar rusesc de tip Ka-27, aflat lângă corvetă.
Forțele ucrainene au lovit și cargoul rusesc MV Angara, despre care Zelenski a afirmat că era folosit pentru transportul de armament. Kyiv Independent a precizat că nu a putut evalua în totalitate amploarea pagubelor provocate de operațiune la momentul publicării relatării.
Atacul a generat reacții și din partea autorităților libiene de la Tripoli, care au respins transformarea țării într-un spațiu de confruntare între puteri străine. Guvernul recunoscut internațional a condamnat folosirea teritoriului, porturilor și apelor teritoriale libiene pentru activități militare sau logistice care ar putea amenința securitatea populației și suveranitatea statului.
Kremlinul avertizează asupra escaladării tensiunilor în Marea Baltică
În paralel cu atacul din apropierea orașului Benghazi, un alt incident care a implicat o navă rusească a fost raportat în Marea Baltică. Pe 21 noiembrie, un cargou rusesc a fost lovit de o dronă în apele internaționale din estul Golfului Finlandei, la vest de insula Suursaari. Nava, identificată drept Sparta II, a luat foc în urma atacului.
Ministerul finlandez al Apărării a anunțat că forțele țării au detectat incidentul în cursul dimineții de sâmbătă. Garda de Coastă finlandeză a intervenit la fața locului, iar echipajul a fost evacuat în timp ce operațiunile de stingere a incendiului continuau. Premierul Finlandei, Petteri Orpo, a declarat că Ucraina are dreptul să se apere împotriva agresorului.
Agenția France Presse a relatat că Moscova a reacționat luni, 23 noiembrie, printr-un avertisment privind riscul agravării situației de securitate din regiune. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat extinderea atacurilor asupra navelor rusești și a vorbit despre o tendință periculoasă.
„Este într-adevăr o tendință foarte periculoasă să se extindă activitatea teroristă în zona Mării Baltice. Este foarte periculos. Acest lucru conduce, bineînțeles, la o escaladare a tensiunilor în regiune”, a declarat Peskov, citat de AFP.
Ulterior, Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina a atacat cargoul Sparta II în Golful Finlandei, pe 21 noiembrie, susținând că nava transporta armament și reprezenta o țintă militară legitimă în cadrul dreptului la autoapărare.
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