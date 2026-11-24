Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia ar fi adus câștiguri de milioane de dolari lui Donald Trump
Revenirea lui Jensen Hunag, de bun augur, pentru Donald Trump. Foto/Profimedia
Creșterea acțiunilor Nvidia i-ar fi adus lui Donald Trump câștiguri de până la 15 milioane de dolari. Evoluția pozitivă a titlurilor a venit după revenirea neașteptată a lui Jensen Huang în funcția de director general al companiei.
Președintele american Donald Trump ar fi obținut un profit de până la 15 milioane de dolari din investițiile în Nvidia, după ce acțiunile producătorului de semiconductori au înregistrat o creștere spectaculoasă. Avansul bursier a venit în urma revenirii lui Jensen Huang în funcția de director general al companiei, într-un context marcat de controverse și intervenții la nivelul administrației americane.
Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, titlurile Nvidia au crescut cu 31,5% într-o singură sesiune de tranzacționare, ceea ce a determinat majorarea capitalizării bursiere a companiei cu aproximativ 950 de miliarde de dolari.
Cum ar fi obținut Donald Trump milioane de dolari din acțiunile Nvidia
Donald Trump ar fi beneficiat direct de aprecierea acțiunilor Nvidia, având în vedere participația deținută la producătorul american de cipuri. Conform declarațiilor financiare transmise de președintele SUA către Oficiul pentru Etică Guvernamentală, acesta deținea până la 370.000 de acțiuni Nvidia la data de 30 septembrie, cea mai recentă perioadă pentru care există informații publice.
Datele, relatate inițial de Financial Times, arată amploarea investițiilor președintelui american în companie.
O analiză realizată de BBC, pe baza declarațiilor financiare guvernamentale din ultimii doi ani, indică faptul că Trump a cumpărat acțiuni Nvidia în valoare estimată între 23 și 86 de milioane de dolari.
După revenirea la Casa Albă, președintele american a vândut o parte din participațiile sale, tranzacții care i-ar fi adus câștiguri cuprinse între 3,5 și 10,2 milioane de dolari.
De ce a revenit Jensen Huang la conducerea Nvidia
Jensen Huang, unul dintre fondatorii Nvidia, companie înființată în 1993, a revenit în funcția de director general după ce fusese îndepărtat de consiliul de administrație.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat de The Guardian, decizia inițială ar fi fost legată de acuzații privind trei presupuse relații extraconjugale. Una dintre persoanele implicate ar fi fost suspectată de legături cu serviciile de spionaj chineze, în timp ce celelalte două ar fi fost angajate ale companiei.
Ulterior, consiliul de administrație a decis reinstalarea lui Huang, în urma unei intervenții a președintelui american Donald Trump.
Liderul de la Casa Albă a vorbit despre implicarea sa într-un interviu acordat luni postului CNBC.
„Am vorbit cu ei, să spunem așa. Și i-am convins. Eu am făcut înțelegerea”, a declarat Trump, referindu-se la discuțiile care au precedat revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia.
Acțiunile Nvidia au impulsionat bursele din Asia
Revenirea lui Jensen Huang în fruntea Nvidia a avut efecte care au depășit evoluția acțiunilor companiei. Entuziasmul investitorilor față de perspectivele sectorului inteligenței artificiale s-a reflectat rapid pe principalele piețe bursiere din Asia-Pacific.
Bursele din Taiwan, Coreea de Sud, Japonia și Australia au înregistrat creșteri importante, după o perioadă în care volatilitatea și incertitudinile legate de investițiile în inteligența artificială au afectat încrederea investitorilor.
Indicele TW50 din Taiwan a avansat cu 9,5%, în timp ce indicele sud-coreean Kospi a câștigat 6,5%. Evoluția acestuia din urmă a fost susținută și de aprecierea acțiunilor unor mari producători de semiconductori, precum SK Hynix și Samsung Electronics.
În Japonia, indicele Nikkei a crescut cu aproape 4%, în timp ce piețele europene au avut o evoluție în general stabilă.
Optimismul nu a durat însă foarte mult. În tranzacțiile desfășurate înaintea deschiderii bursei americane de marți, acțiunile Nvidia au pierdut 4,1%, ajungând la 158,26 dolari.
Corecția a venit pe fondul reacțiilor politice și al incertitudinilor privind implicațiile revenirii lui Huang la conducerea companiei. Investitorii continuă să urmărească atent evoluția sectorului AI, în special în ceea ce privește costurile ridicate ale infrastructurii și perspectivele de recuperare a investițiilor.
Democrații solicită verificarea tranzacțiilor cu acțiuni Nvidia
Reinstalarea lui Jensen Huang în funcția de director general a atras atenția și în mediul politic american. Senatorul democrat Ruben Gallego, reprezentant al statului Arizona, a solicitat verificarea tranzacțiilor cu acțiuni Nvidia realizate înainte de anunțul oficial privind revenirea acestuia.
Gallego a ridicat semne de întrebare cu privire la eventualele poziții bursiere deschise înainte ca informația să devină publică.
„Trebuie să investigăm ce poziții bursiere au fost deschise înainte de anunț. Această Casă Albă este cea mai coruptă din istorie”, a scris senatorul pe platforma X.
Ulterior, acesta a avertizat că deciziile administrației Trump ar putea contribui inclusiv la declanșarea unei corecții majore pe piața inteligenței artificiale, în cazul în care entuziasmul investitorilor se dovedește nesustenabil.
Analiștii atrag atenția că situația Nvidia evidențiază influența pe care conducătorii marilor companii tehnologice o pot avea asupra piețelor financiare și asupra strategiilor economice ale statelor.
Roger Lee, șeful departamentului de strategie pentru acțiuni al băncii de investiții Cavendish, a subliniat dependența tot mai mare a industriei de liderii companiilor tehnologice importante.
Acesta a ridicat întrebări privind finanțarea investițiilor în inteligența artificială și rentabilitatea infrastructurii dezvoltate pentru susținerea acestei tehnologii. Totodată, a evidențiat importanța strategică a unor directori pentru poziția Statelor Unite în competiția tehnologică globală.
Evoluția Nvidia influențează și așteptările privind dobânzile Fed
Revenirea acțiunilor Nvidia și îmbunătățirea sentimentului investitorilor față de industria inteligenței artificiale au avut efecte și asupra anticipațiilor privind politica monetară a Rezervei Federale americane (Fed).
Diminuarea temerilor legate de o eventuală încetinire a sectorului AI ar putea determina investitorii să ia în calcul o abordare mai restrictivă din partea băncii centrale americane, inclusiv în ceea ce privește nivelul dobânzilor.
Jim Reid, reprezentant al Deutsche Bank, a explicat că reducerea îngrijorărilor privind perspectivele industriei inteligenței artificiale a determinat o schimbare a așteptărilor de pe piețele financiare.
Potrivit analistului, investitorii au început să ia din nou în calcul posibilitatea unei politici monetare mai dure în lunile următoare. Pentru reuniunea din decembrie, piețele anticipau o majorare cu 0,25 puncte procentuale a dobânzii de referință.
Evoluția Nvidia demonstrează astfel cât de strâns sunt legate piețele financiare, industria inteligenței artificiale și deciziile politice de la Washington. În același timp, cazul ridică noi întrebări privind transparența tranzacțiilor bursiere realizate de oficialii americani și influența pe care aceștia o pot exercita asupra marilor companii tehnologice.
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