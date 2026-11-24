Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 15:38

Creșterea acțiunilor Nvidia i-ar fi adus lui Donald Trump câștiguri de până la 15 milioane de dolari. Evoluția pozitivă a titlurilor a venit după revenirea neașteptată a lui Jensen Huang în funcția de director general al companiei.

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