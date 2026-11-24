Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 11:08

Aproximativ 47.000 de femei și fete au fost ucise în anul 2025 chiar de persoanele care le erau apropiate, fie de partenerii de viață, fie de alți membri ai familiei. Cifrele unui nou raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), publicat marți, 24 noiembrie 2026, arată că, în medie, 129 de femei și fete își pierd viața zilnic în astfel de împrejurări. Numărul victimelor a rămas la un nivel asemănător în ultimii ani, în ciuda eforturilor de combatere a violenței domestice.

Distribuie articolul