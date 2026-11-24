Aproximativ 47.000 de femei și fete au fost ucise în anul 2025 chiar de persoanele care le erau apropiate, fie de partenerii de viață, fie de alți membri ai familiei. Cifrele unui nou raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), publicat marți, 24 noiembrie 2026, arată că, în medie, 129 de femei și fete își pierd viața zilnic în astfel de împrejurări. Numărul victimelor a rămas la un nivel asemănător în ultimii ani, în ciuda eforturilor de combatere a violenței domestice.
Șase din zece femei ucise și-au pierdut viața din cauza partenerilor sau a rudelor
Raportul realizat de UN Women și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate arată că, în 2025, aproximativ 78.000 de femei și fete au fost ucise intenționat la nivel mondial. În 60% dintre aceste cazuri, autorul crimei a fost un partener intim sau un membru al familiei. Estimările au fost realizate pe baza datelor colectate din 122 de țări și teritorii.
Problema femicidului rămâne una gravă, în condițiile în care numărul anual al femeilor și fetelor ucise de persoane apropiate a fluctuat între 45.000 și 51.000 în ultimii ani. Deși femeile au reprezentat aproximativ 19% dintre victimele omuciderilor la nivel mondial în 2025, majoritatea crimelor care le-au vizat s-au produs în sfera privată. În cazul bărbaților, doar 11% dintre omucideri au avut loc în același context.
Peste 2.000 de femei și fete au fost ucise de apropiați în Europa
Africa a înregistrat cel mai mare număr de femei și fete ucise de parteneri sau membri ai familiei în 2025, cu aproximativ 22.100 de victime. În Asia au fost raportate 15.100 de victime, iar pe continentul american aproximativ 7.400. În Europa, bilanțul a ajuns la 2.100 de victime, în timp ce în Oceania au fost estimate aproximativ 300 de cazuri.
Raportul ONU mai arată că, deși rata generală a omuciderilor a scăzut la nivel mondial, reducerea numărului de femicide se produce într-un ritm mai lent. Această situație este observată în special în America și Europa. Autorii raportului subliniază necesitatea unor măsuri de prevenire a violenței atât în relațiile de cuplu, cât și în cadrul familiei extinse.
Potrivit Organizației Națiunilor Unite, persistența acestor crime reflectă existența unor norme sociale și stereotipuri de gen profund înrădăcinate, dar și a unor obstacole care îngreunează accesul femeilor și fetelor la justiție. Termenul de femicid desemnează uciderea intenționată a femeilor și fetelor din motive legate de gen. Acesta nu se limitează la crimele comise în familie sau în relațiile de cuplu, ci poate include și anumite omoruri asociate traficului de persoane, muncii forțate sau criminalității organizate.
Datele privind femicidele comise în afara relațiilor de familie și de cuplu rămân însă insuficiente. Din acest motiv, specialiștii nu pot stabili cu exactitate amploarea fenomenului la nivel regional sau mondial. Raportul a fost publicat în ajunul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, marcată anual pe 25 noiembrie.