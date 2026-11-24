Aproximativ 40 de elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale luni, după ce un dispozitiv pirotehnic a fost detonat în pauză, în holul unui liceu din Lyon. Cursurile au fost oprite după-amiaza, iar autoritățile au reținut cinci suspecți în legătură cu o serie de incidente asemănătoare raportate în alte unități de învățământ din zonă.
Un dispozitiv pirotehnic a fost lansat în holul liceului La Martinière Monplaisir din Lyon, luni, 23 noiembrie, în timpul pauzei dintre cursuri. Incidentul s-a soldat cu mai mulți elevi răniți ușor sau aflați în stare de șoc. În urma atacului, profesorii au decis să își exercite dreptul de retragere și au suspendat cursurile pentru după-amiază.
Incidentul a avut loc în jurul orei 9:55, când un dispozitiv pirotehnic a fost aprins și aruncat în interiorul unității de învățământ, situată pe strada Antoine-Lumière, în arondismentul 8 al orașului Lyon. Informațiile au fost transmise de directorul liceului într-un mesaj adresat părinților, citat de presa franceză.
Potrivit acestuia, aproximativ 40 de elevi s-au prezentat la cabinetul medical al școlii, unii acuzând răni ușoare, iar alții fiind în stare de șoc. La nivelul tuturor liceelor vizate de incidente în cursul zilei de luni, Prefectura departamentului Rhône a raportat trei persoane rănite ușor: un profesor, un consilier principal de educație și un elev.
Cu aproximativ două ore înainte de începerea cursurilor, alte două dispozitive pirotehnice ar fi fost lansate în fața liceului, în ciuda prezenței poliției, relatează presa locală. Până la prânz, doi elevi au fost reținuți.
În mesajul transmis părinților, directorul instituției și-a exprimat indignarea față de cele întâmplate, declarând că întreaga echipă este „șocată că elevii pot fi vizați de alți elevi”.
Profesorii au suspendat cursurile după-amiaza
Cadrele didactice care predau la clasele a X-a, a XI-a și a XII-a au decis să își exercite dreptul de retragere în cursul după-amiezii. Această măsură le permite angajaților să întrerupă activitatea atunci când consideră că există un pericol grav pentru siguranța lor.
Liceul găzduiește și programe de învățământ postliceal. Potrivit directorului, intervalul în care cursurile au fost suspendate a fost folosit pentru discuții între profesori, pe fiecare disciplină în parte, în vederea stabilirii modului în care vor fi reluate activitățile didactice.
Nu este primul incident de acest fel înregistrat la La Martinière Monplaisir. Cu doar patru zile înainte, joi, 19 noiembrie, directorul liceului și un consilier principal de educație au fost răniți în urma unor explozii provocate de dispozitive pirotehnice în incinta unității de învățământ.
Cinci persoane reținute în urma incidentelor din mai multe licee
Potrivit Prefecturii departamentului Rhône, luni au fost semnalate atacuri cu dispozitive pirotehnice în trei licee din zona metropolitană Lyon: La Martinière Monplaisir, Frédéric-Faÿs din Villeurbanne și Louis-Armand.
Un presupus autor al atacurilor a fost reținut în apropierea liceului Frédéric-Faÿs. În total, cinci persoane au fost reținute în cursul zilei, fără ca autoritățile să precizeze în ce unități de învățământ au avut loc intervențiile.
Incidente similare au fost raportate și miercuri, 18 noiembrie, când dispozitive pirotehnice au fost lansate în incinta altor trei licee din zona metropolitană Lyon: La Martinière Diderot, din arondismentul 1, Parc Chabrières, din Oullins-Pierre-Bénite, și Sembat-Seguin, din Vénissieux.
În urma acestor evenimente, prefectul departamentului Rhône și rectorul Academiei din Lyon au promis că persoanele responsabile vor fi identificate și reținute sistematic.