Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 09:19

Aproximativ 40 de elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale luni, după ce un dispozitiv pirotehnic a fost detonat în pauză, în holul unui liceu din Lyon. Cursurile au fost oprite după-amiaza, iar autoritățile au reținut cinci suspecți în legătură cu o serie de incidente asemănătoare raportate în alte unități de învățământ din zonă.

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