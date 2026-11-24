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Extern· 1 min citire
Atac devastator în Ucraina. O rachetă rusă a lovit un bloc de locuințe: morți și zeci de răniți, inclusiv copii
Urmările atacului (foto via Telegram/KI)
Publicat24 nov. 2026, 07:07
Actualizat24 nov. 2026, 07:09
Un nou atac lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Zaporojie s-a soldat cu cel puțin doi morți și 22 de răniți, după ce un proiectil a lovit un bloc de locuințe cu cinci etaje, în seara zilei de 23 noiembrie. Imaginile publicate după bombardament arată o breșă uriașă în fațada blocului, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, existând temeri că numărul victimelor ar putea crește.
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