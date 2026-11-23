Dosarele despre Bigfoot, făcute publice de administrația Trump. Ce au descoperit anchetatorii în pădure și mărturia care i-a înfiorat pe vânători
Dosarele despre Bigfoot, făcute publice de administrația Trump
Serviciul Forestier al SUA a publicat trei documente istorice despre presupuse apariții ale lui Bigfoot. Unul dintre dosare prezintă ancheta din 1982 asupra unor urme uriașe, despre care autoritățile au concluzionat că ar fi fost o farsă.
Administrația Trump a atras din nou atenția asupra unuia dintre cele mai cunoscute mistere din folclorul Statelor Unite. Serviciul Forestier al SUA a publicat trei documente de arhivă despre presupuse întâlniri cu Bigfoot, creatura legendară despre care se spune că ar trăi în pădurile din America de Nord. Materialele au fost încărcate pe 15 octombrie în arhiva digitală a instituției, în secțiunea dedicată solicitărilor de informații publice, și includ relatări vechi de zeci de ani, dar și o investigație oficială asupra unor urme neobișnuit de mari.
Publicarea lor a fost remarcată în contextul în care autoritățile federale americane au făcut publice și documente referitoare la OZN-uri. Deși pasionații de Bigfoot speră că ar putea urma și alte dezvăluiri, dosarele disponibile nu confirmă existența creaturii. Dimpotrivă, anchetatorii care au examinat cele mai cunoscute urme au ajuns la concluzia că acestea ar fi fost realizate artificial, scrie The Washington Post.
Trei dosare despre presupuse apariții ale lui Bigfoot
Documentele publicate de Serviciul Forestier sunt reunite sub titlul „Bigfoot/Sasquatch Records” și pot fi consultate în sala de lectură digitală FOIA a instituției. Ele cuprind o mărturie redactată în 1980 despre o întâmplare petrecută în Montana în anii '40, un raport privind o investigație desfășurată în 1982 în Pădurea Națională Umatilla și un articol de presă din 2003 despre presupuse urme descoperite în comitatul Sanders, tot în Montana.
Unul dintre documente relatează experiența lui Leo Kinney, care ar fi intrat în pădure împreună cu alți trei vânători pentru a recupera carcasa unui elan. În apropiere de Petty Creek, în Montana, grupul ar fi găsit urme de mari dimensiuni și ar fi auzit sunete neobișnuite. Cei patru nu au văzut creatura, însă întâmplarea i-a făcut să renunțe la ideea de a o căuta.
Mărturia lui Kinney, consemnată într-un document din 1980, citat de The Guardian, descrie o experiență care i-ar fi marcat pe toți cei implicați:
„În acel moment, am ținut o scurtă consfătuire și am decis că nu suntem tocmai dornici să dăm de urma a ceea ce ar fi putut fi; deși nu am recunoscut pe loc, în discuții ulterioare am realizat că toți am avut un sentiment profund de neliniște și că ne-au trecut fiori pe șira spinării”.
Al treilea material este un articol publicat în 2003, care prezintă o relatare despre sute de urme neobișnuite descoperite în comitatul Sanders. O femeie citată în acea publicație spunea că nu crezuse povestea până când nu văzuse urmele cu propriii ochi.
Ancheta din 1982 asupra unor urme uriașe, atribuite lui Bigfoot
Cel mai detaliat dintre documentele publicate prezintă o investigație desfășurată în bazinul hidrografic Mill Creek, în zona Pădurii Naționale Umatilla. Pe 17 iunie 1982, biologul specializat în fauna sălbatică Rodney L. Johnson a participat la examinarea unor urme descoperite în trei locuri diferite, în apropiere de Low Creek.
Ancheta a fost declanșată după ce Paul Freeman, un angajat cu atribuții de patrulare în pădure, a susținut că văzuse o creatură asemănătoare lui Bigfoot într-o zonă izolată. Ulterior, acesta ar fi descoperit amprentele care au atras atenția autorităților, scrie The Independent.
Johnson a documentat urmele prin fotografii, măsurători și mulaje din gips. Într-o notă redactată pe 18 iunie 1982, biologul a explicat de ce nu considera că acestea ar fi putut proveni de la o creatură bipedă de dimensiuni foarte mari.
„Pe baza mai multor aspecte, consider că urmele observate în locurile «A» și «B», de-a lungul pârâului Low Creek, au fost lăsate de altceva decât de o creatură bipedă cu o greutate de peste 135 de kilograme”, a scris Johnson.
Printre argumentele sale s-au numărat lungimea pasului, care nu se modifica în funcție de înclinația terenului, adâncimea redusă a amprentelor și felul în care resturile vegetale de pe sol păreau să fi fost îndepărtate înainte ca urmele să fie imprimate. Biologul a observat și că urmele lăsate de bocancii investigatorilor intrau mai adânc în noroi decât cele atribuite presupusei creaturi.
Biologul a recunoscut că urmele ar fi fost greu de falsificat
Deși a înclinat spre ipoteza unei farse, Rodney L. Johnson a admis că realizarea unor asemenea amprente ar fi presupus multă atenție și pricepere. Unele detalii ale tălpilor păreau atât de naturale, încât biologul a luat în calcul posibilitatea folosirii unui mulaj după un picior real.
„Dacă urmele au fost falsificate, autorul a depus un efort considerabil și a acordat o atenție deosebită detaliilor. Amprentele de pe talpă ar fi fost extrem de greu de reprodus; par foarte naturale. Aș bănui chiar că, pentru a crea «picioarele false», a fost folosit un mulaj realizat după un picior real. Totuși, dacă acesta ar fi fost cazul, ar fi trebuit să fie vizibile și celelalte cute sau pliuri ale tălpii”, a scris Johnson.
La examinarea acelorași urme a participat și Joel Hardin, de la Poliția de Frontieră a SUA. Evaluarea sa a fost mai categorică: în opinia acestuia, amprentele reprezentau o încercare de a pune la cale o farsă și de a implica o instituție guvernamentală pentru a le conferi credibilitate în fața publicului.
„În opinia mea, urmele au reprezentat o încercare foarte ingenioasă de a pune la cale o farsă, implicând biroul sau agenția dumneavoastră, cu scopul de a le conferi autenticitate sau credibilitate în fața publicului larg”, a scris Hardin.
Pasionații de Bigfoot speră la noi dezvăluiri
Apariția documentelor în arhiva Serviciului Forestier a stârnit interesul comunităților care urmăresc de ani întregi relatările despre Bigfoot. Jeremiah Byron, realizatorul podcastului „Bigfoot Society”, a declarat pentru The Washington Post că speră ca publicarea acestor materiale să fie începutul unui demers mai amplu de desecretizare a informațiilor deținute de instituțiile americane.
„Sper că acest lucru înseamnă că ar putea mobiliza instituțiile guvernamentale pentru a începe publicarea informațiilor despre Bigfoot”, a spus acesta.
Serviciul Forestier nu a oferit o explicație detaliată privind momentul ales pentru publicarea dosarelor. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat însă că, atunci când decide ce documente să facă publice în arhiva online, agenția ia în calcul mai mulți factori, inclusiv interesul pe care acestea l-ar putea stârni în rândul presei, cercetătorilor, istoricilor și publicului.
Reprezentantul instituției a subliniat că poveștile despre Bigfoot și Sasquatch fac parte de mult timp din patrimoniul cultural și din tradițiile folclorice asociate terenurilor publice din Statele Unite.
Unde pot fi consultate documentele publicate de autoritățile americane
Cele trei dosare sunt disponibile pe site-ul oficial al Serviciului Forestier al SUA, în secțiunea Freedom of Information Act (FOIA) Reading Room. Arhiva include raportul investigației din 1982, articolul din presa locală din 2003 și mărturia lui Leo Kinney.
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