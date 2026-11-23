Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 22:42

Serviciul Forestier al SUA a publicat trei documente istorice despre presupuse apariții ale lui Bigfoot. Unul dintre dosare prezintă ancheta din 1982 asupra unor urme uriașe, despre care autoritățile au concluzionat că ar fi fost o farsă.

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