Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 nov. 2026, 22:37

NATO va pune la dispoziția Poloniei o aeronavă de recunoaștere AWACS, după ce trei rachete rusești au căzut vineri în sud-estul țării, potrivit autorităților de la Varșovia. Anunțul a fost făcut luni de ministrul adjunct al Apărării din Polonia, citat de AFP.

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