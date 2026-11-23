NATO va pune la dispoziția Poloniei o aeronavă de recunoaștere AWACS, după ce trei rachete rusești au căzut vineri în sud-estul țării, potrivit autorităților de la Varșovia. Anunțul a fost făcut luni de ministrul adjunct al Apărării din Polonia, citat de AFP.
Polonia solicită sprijinul NATO după incidentul cu rachetele rusești
Pawel Zalewski a participat la o reuniune a Consiliului Atlanticului de Nord, desfășurată la Bruxelles, unde a solicitat sprijinul Alianței pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Poloniei, în contextul amenințării rusești.
Potrivit acestuia, o nouă reuniune a miniștrilor de externe ai NATO va avea loc săptămâna viitoare, când vor fi analizate și alte propuneri înaintate de Varșovia pentru întărirea apărării țării.
După încălcarea spațiului său aerian și prăbușirea a trei rachete pe teritoriul național, Polonia a solicitat rapid sprijinul NATO pentru utilizarea aeronavelor AWACS, fabricate de compania americană Boeing și aflate în dotarea Alianței Nord-Atlantice.
Potrivit Parchetului polonez, rachetele de croazieră au căzut în localitățile Nowy Lipowiec, Rudnik și Molodycz, din sud-estul țării, fără să provoace victime. Acestea ar fi fost de tip Ch-101 și ar fi fost fabricate recent în regiunea Moscovei.
Autoritățile de la Varșovia au calificat incidentul drept o „provocare” a Rusiei. Evenimentul s-a produs în perioada în care Polonia găzduia exerciții militare ale Coaliției Voinței, o structură care reunește state occidentale ce susțin Ucraina în războiul cu Rusia.
Mark Rutte: ”NATO va apăra teritoriul Poloniei”
În urma incidentului, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de susținere pentru Varșovia și a reafirmat angajamentul Alianței față de securitatea statelor membre.
Oficialul a promis că NATO va ”apăra fiecare centimetru al teritoriului polonez”, în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea flancului estic al Alianței.