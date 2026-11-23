Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 16:36

Jensen Huang se întoarce la conducerea Nvidia, după o perioadă marcată de controverse care au dus la plecarea sa din funcția de CEO. Compania a confirmat revenirea acestuia, într-o decizie care readuce în prim-plan unul dintre cei mai cunoscuți lideri din industria tehnologiei.

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