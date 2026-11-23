Jensen Huang se întoarce la conducerea Nvidia, după o perioadă marcată de controverse care au dus la plecarea sa din funcția de CEO. Compania a confirmat revenirea acestuia, într-o decizie care readuce în prim-plan unul dintre cei mai cunoscuți lideri din industria tehnologiei.
Jensen Huang a demisionat din compania pe care a contribuit la înființarea sa pe 12 noiembrie, în urma apariției unor informații despre mai multe presupuse relații extraconjugale, printre care și una cu o femeie acuzată că ar fi fost spion chinez. În perioada care a urmat plecării sale, Donald Trump și numeroși lideri din industria tehnologiei au cerut revenirea acestuia. Totodată, o petiție în sprijinul lui Huang a strâns sute de mii de semnături. În acest context, fostul CEO a declarat că s-ar întoarce la companie dacă i s-ar solicita acest lucru de către consiliul de administrație.
Consiliul de administrație al Nvidia a aprobat în unanimitate revenirea lui Jensen Huang
Acum, Nvidia anunță că membrii consiliului de administrație au aprobat în unanimitate revenirea lui Huang la conducerea companiei. Decizia a fost luată în urma „unei serii de discuții și întâlniri cu domnul Huang”, care i-au convins pe reprezentanții consiliului de administrație de „sinceritatea și capacitatea sa de a conduce”, potrivit comunicatului companiei.
Anunțul Nvidia a venit după o campanie de presiune publică în favoarea revenirii lui Huang, la care s-au alăturat inclusiv Donald Trump. Cu doar câteva ore înainte de comunicatul oficial, președintele american declarase că reangajarea lui Huang ar fi „cel mai bun lucru pentru companie și, totodată, pentru Statele Unite”. Cei doi au o relație apropiată, iar Trump l-a susținut în repetate rânduri pe Huang pe parcursul scandalului.
Donald Trump salută revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia
Imediat după anunțul Nvidia privind revenirea lui Huang în funcția de CEO, Trump a publicat un mesaj pe platforma Truth Social, în care a descris decizia drept „corectă și potrivită”.
Trump a făcut referire și la declarațiile procurorului general Todd Blanche, potrivit căruia autoritățile nu dețin dovezi că Huang ar fi fost implicat în activități ilegale.
Nvidia susține că Jensen Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională
În comunicatul prin care a anunțat revenirea lui Huang, consiliul de administrație al Nvidia a precizat că a primit informații din partea unor oficiali de rang înalt ai guvernului Statelor Unite. Acestea au contribuit la consolidarea convingerii că Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională, potrivit companiei.
Criticii au susținut că legătura dintre Huang și femeia acuzată de spionaj în favoarea Chinei ar putea submina eforturile Washingtonului de a împiedica Beijingul să obțină cipurile Nvidia, componente esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială.
Ce spune Jensen Huang despre revenirea la conducerea companiei
La rândul său, Huang a declarat că este „onorat” să revină la Nvidia. „Primesc această responsabilitate cu cea mai mare modestie și cu un angajament reînnoit”, a transmis acesta într-un comunicat.
Nvidia continuă ancheta privind presupusa operațiune de spionaj
Anterior, Nvidia anunțase că a demarat o anchetă independentă pentru a verifica acuzațiile potrivit cărora Huang ar fi fost ținta cu succes a unei „operațiuni de informații străine”. Investigația va continua până la finalizare, iar Huang s-a angajat să coopereze pe deplin cu anchetatorii, a precizat compania.
De asemenea, Nvidia a înființat recent un nou comitet care va supraveghea respectarea reglementărilor comerciale și gestionarea riscurilor legate de securitatea națională. Compania urmează să numească un nou director pentru conformitate (Chief Compliance Officer), care va coordona această activitate.
Nvidia și-a reafirmat, totodată, angajamentul de a coopera cu anchetele aflate în desfășurare la nivelul autorităților guvernamentale.