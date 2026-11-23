Publicat 23 nov. 2026, 14:43 Sursă Realitatea.Net, defense romania

O operațiune de realimentare pe mare, desfășurată în largul coastelor britanice, s-a transformat într-un incident stânjenitor pentru imaginea puterii navale a Rusiei. Totul a pornit de la o coliziune între o fregată militară rusă și un petrolier din așa-numita „flotă fantomă” supuse sancțiunilor occidentale. Cele două nave s-au ciocnit în timpul unei manevre, iar membri ai echipajelor au ajuns să se amenințe reciproc că se vor împușca.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre marina militararusia-ucrainapetroliere