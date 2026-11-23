O operațiune de realimentare pe mare, desfășurată în largul coastelor britanice, s-a transformat într-un incident stânjenitor pentru imaginea puterii navale a Rusiei. Totul a pornit de la o coliziune între o fregată militară rusă și un petrolier din așa-numita „flotă fantomă” supuse sancțiunilor occidentale. Cele două nave s-au ciocnit în timpul unei manevre, iar membri ai echipajelor au ajuns să se amenințe reciproc că se vor împușca.
Potrivit The Telegraph, care citează The Times, fregata rusă Neustrashimy mai avea combustibil doar pentru două zile și a încercat să se realimenteze de la petrolierul Valentin Rykov, pe care îl escorta. Acesta din urmă se află sub incidența sancțiunilor occidentale, notează și Defense Romania.
În timpul manevrelor, desfășurate pe mare agitată și în condiții meteorologice nefavorabile, cele două nave au intrat în coliziune. Întreaga scenă a fost monitorizată îndeaproape de o navă britanică de patrulare.
Din interceptările comunicațiilor radio dintre echipajele ruse reiese starea de nervozitate de la bordul fregatei și al petrolierului. Un membru al echipajului poate fi auzit spunând, pe un ton furios, că un coleg considerat responsabil pentru incident „ar trebui împușcat”.
În cele din urmă, confruntate atât cu eșecul operațiunii, cât și cu avertizările privind furtuni puternice în Marea Nordului, cele două echipaje au abandonat realimentarea.
De altfel, fregata Neustrashimy a fost implicată luni la rând în escortarea petrolierelor din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei. Aceeași fregată rusă, nota Defense Romania în vara anului 2026, a fost implicată într-un alt incident, când a tras cu muniție reală în apropierea coastelor Marii Britanii. Echipajul navei a notificat în ultimul moment Marina britanică cu privire la exercițiul de tragere, desfășurat în apele internaționale.