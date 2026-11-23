Strâmtoarea Ormuz rămâne o zonă cu risc major pentru transportul maritim comercial, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor din regiune. Doar în luna octombrie au fost raportate peste 30 de incidente și cel puțin 22 în această lună, în timp ce petrolierele continuă să fie lovite de proiectile. Escaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran amenință una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, relatează CNN, pe baza datelor Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).
Potrivit datelor UKMTO, citate de CNN, în luna octombrie au fost raportate peste 30 de atacuri asupra navelor din regiune, cel mai ridicat nivel înregistrat într-o singură lună de la izbucnirea războiului dintre SUA și Iran, la sfârșitul lunii februarie.
Situația a continuat să se deterioreze și în noiembrie. Până duminică, autoritățile britanice raportaseră cel puțin 22 de incidente, ceea ce reprezintă al doilea cel mai mare bilanț lunar de la începutul conflictului. Zona monitorizată include Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Golful Oman.
În acest weekend (21- 22 noiembrie n.r.), trei petroliere care părăseau strâmtoarea au fost lovite de proiectile, în incidente produse vineri și sâmbătă. Potrivit companiei de gestionare a riscurilor maritime Marisks, atacurile ar fi fost provocate, cel mai probabil, de Iran. Compania avertizează că incidentele demonstrează existența unei „amenințări critice continue” pentru transportul maritim comercial, în special pe așa-numitul coridor sudic, situat în apropierea coastelor Omanului și contestat puternic de Teheran.
Numărul real al atacurilor ar putea fi mai mare
Bilanțul incidentelor din Strâmtoarea Ormuz ar putea fi considerabil mai ridicat decât cel raportat oficial. UKMTO, centru afiliat Marinei Regale Britanice, ia în calcul numai evenimentele confirmate prin surse primare.
Raportarea atacurilor este îngreunată și de faptul că numeroase nave comerciale și-au oprit sistemele de urmărire pentru a evita detectarea. Într-un raport publicat la jumătatea lunii octombrie, UKMTO avertiza că întâmpină dificultăți în stabilirea numărului real de incidente, deoarece majoritatea navelor atacate refuză să raporteze evenimentele.
De cealaltă parte, armata iraniană susține că în Strâmtoarea Ormuz au loc incidente aproape zilnic, dar le atribuie mai degrabă minelor marine decât atacurilor cu drone sau rachete. Înainte de luna octombrie, în regiune erau raportate, în medie, aproximativ 10 incidente pe lună. Datele Organizației Maritime Internaționale indică, de asemenea, că octombrie a înregistrat cel mai mare număr de atacuri confirmate din acest an.
Strâmtoarea Ormuz, punct strategic în conflictul dintre SUA și Iran
Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu energie. Înainte de război, aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel global tranzita această cale navigabilă.
De la începutul conflictului, regiunea a devenit un punct central al confruntării dintre Iran și Statele Unite, iar traficul comercial a rămas mult sub nivelurile înregistrate în 2025. Iranul a încercat să blocheze tranzitul maritim ca reacție la atacurile americano-israeliene care au declanșat războiul. Statele Unite au răspuns prin instituirea unei blocade asupra porturilor iraniene, în timp ce producătorii de petrol din Golf au identificat rute alternative pentru continuarea livrărilor.
Analiștii consideră că Teheranul încearcă să recâștige influența asupra acestei căi navigabile și să determine Washingtonul să facă anumite concesii prin intensificarea atacurilor. Presiunea este amplificată de scăderea prețurilor petrolului și de diminuarea veniturilor interne ale Iranului.
De ce scade prețul petrolului? Experții explică fenomenul
Agenția Internațională pentru Energie atribuie ieftinirea recentă a petrolului revenirii exporturilor din zona Golfului. Prețurile au fost influențate și de rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, care a redus temerile privind o nouă intervenție militară americană în Orientul Mijlociu.
Hamidreza Azizi, analist principal pentru Iran în cadrul grupului de reflecție International Crisis Group (ICG), a declarat pentru CNN că piețele par să considere tot mai puțin probabilă revenirea la un război de amploare.
Acesta a avertizat însă că situația s-ar putea schimba rapid dacă Iranul decide să intensifice confruntarea.
În paralel, veniturile Iranului din exporturile de petrol sunt afectate de blocada americană, care împiedică livrările către piețele internaționale, potrivit companiei de monitorizare maritimă Kpler.
La sfârșitul lunii octombrie, Kpler a raportat că volumul petrolului iranian aflat pe mare, în afara zonei de blocadă americană, ajunsese la zero, după ce ultimele transporturi fuseseră descărcate în China la începutul aceleiași luni. Compania estima că, în aceste condiții, veniturile Iranului din petrol ar putea ajunge la zero până la jumătatea lunii decembrie.
Ce spunea Donald Trump referitor la un nou acord cu Iranul
În contextul tensiunilor din regiune, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite nu mai au nevoie de un acord cu Iranul și i-a cerut vicepreședintelui JD Vance să își îndrepte atenția către alte subiecte.
Liderul american a susținut că Washingtonul deține active iraniene în valoare de sute de miliarde de dolari și a făcut referire la controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ulterior, Trump a avertizat că Statele Unite nu vor ezita să reia atacurile militare asupra Iranului, dacă evoluția conflictului va impune o asemenea decizie.