Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 09:48

Strâmtoarea Ormuz rămâne o zonă cu risc major pentru transportul maritim comercial, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor din regiune. Doar în luna octombrie au fost raportate peste 30 de incidente și cel puțin 22 în această lună, în timp ce petrolierele continuă să fie lovite de proiectile. Escaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran amenință una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, relatează CNN, pe baza datelor Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).

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